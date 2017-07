Madagascar: Marchés publics - Séparation des fonctions de contrôle et de régulation

Lors de la rencontre entre le ministre en charge des Mines, Zafilahy Ying Vah et l'experte de l'UNICEF de Genève,… Plus »

En outre, le nouveau texte redéfinit les compétences de l'organe administratif chargé de statuer sur les plaintes. Celui-ci est désormais dénommé, Comité de Règlement de Différends et chargé des recours administratifs liés à l'attribution des marchés et du règlement à l'amiable des litiges. Bref, plusieurs améliorations ont été apportées au niveau du Code des marchés publics.

En effet, ce nouveau Code concerne la loi 2016-055, promulgué le 25 janvier dernier. Lors de cette rencontre, le DG de l'ARMP, Tovoherihavana Philibert a mis en avant la séparation de la fonction de contrôle, désormais assurée par la Commission nationale du marché rattachée au ministère des Finances et du Budget ; et de la fonction de régulation assurée par l'ARMP.

