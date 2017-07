Angola: Le pays participe à la réunion du Protocole de Montréal

Luanda — Une délégation angolaise conduite par le secrétaire d'Etat pour les Nouvelles technologies et la qualité de l'environnement, Syanga Abilio, participe depuis mardi à la 39e réunion de la composition ouverte des Parties au Protocole de Montréal à Bangkok (Thaïlande), qui se termine le 14 juillet.

Selon une note de presse parvenue à l'Angop, l'événement vise à préparer les travaux de la 11e Conférence des Parties à la Convention de Vienne et du Protocole de Montréal, qui se tiendra en novembre à Montréal (Canada) et durant laquelle sera commémoré le 30e anniversaire du Protocole de Montréal et le premier anniversaire de l'amendement de Kigali pour la réduction progressive de la production et la consommation des hydrofluorocarbones (HFC), en raison de leur fort impact dans la destruction de la couche d'ozone.

La réunion, ouverte par le ministre de l'Industrie de la Thaïlande, Somchai Hamhinum, va aborder les questions relatives aux rapports présentés par les groupes de travail et les options techniques pour les alternatives des hydrochlorofluorocarbones (HCFC), les normes de sécurité pour un faible potentiel de réchauffement global alternatif; l'efficacité énergétique par rapport aux altératives des HFC.

Les considérations pour Hydrofluorocarbures non mentionnées à l'annexe F du Protocole de Montréal et l'admissibilité à l'aide technique et financière au titre du Fonds multilatéral pour la mise en œuvre des projets à approuver, entre autres questions, seront également dans l'ordre du jour.