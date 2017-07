Madagascar: Ecole de Musique de Madagascar - Deux grands rendez-vous pour clore l'année scolaire

Lors de la rencontre entre le ministre en charge des Mines, Zafilahy Ying Vah et l'experte de l'UNICEF de Genève,… Plus »

Le « ba-gasy » sera au cœur des évènements du 29 et 30 juillet à l'Institution Sainte Famille Mahamasina. « Nous parlerons du ba-gasy sous toutes les coutures. A quelle époque, dans quelles circonstances est né le ba-gasy, son instrumentalisation, la manière de le chanter... » détaille Olivier Ramorasata, expert en « ba-gasy » et également professeur au sein de l'EGM. Pour clore « Le festival du conservatoire », comme il se doit, il va bien évidemment y avoir un grand concert avec quelques centaines d'étudiants.

Il initiera tous ceux qui seront là aux techniques de chant moderne. Expositions, animations, conférences et partage d'expériences seront également au menu. « Ceux qui souhaitent en savoir davantage sur les formations que nous dispensons pourront eux aussi avoir les renseignements qu'ils souhaitent. Et s'ils se décident à s'inscrire sur place, ils bénéficieront d'une réduction ».

Un évènement qui ne s'étalera pas sur une ou deux journées, mais aura lieu en deux dates dans deux endroits différents. Le premier, qui se tiendra les 14 et 15 juillet au Tahala Rarihasina Analakely prendra la forme de portes ouvertes. « Nous avons choisi d'investir cet espace au cœur de la ville pour nous rapprocher des gens. Notre but est effectivement de faire mieux connaître l'EGM », explique le coach Tsiry. Ce professeur au sein du conservatoire va effectivement tenir un atelier vocal pendant lequel il partagera son savoir-faire.

