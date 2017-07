Madagascar: Français de Madagascar - Tour d'horizon avec le Président de Français du Monde Madagascar (FdMM)

interview

Jean-Daniel Chaoui (JDC) est Président de FdMM et Représentant des Français résidant dans la Grande Ile. Il vient de faire deux déplacements en Provinces. Midi Madagascar (MM) l'a rencontré (interview).

MM : Où vous êtes-vous rendu récemment ?

JDC : Je me suis déplacé en mai et juin à Antsirabe puis à Diégo-Suarez dans le cadre de mon mandat de Conseiller consulaire. Il est important, en tant qu'élu, d'aller à la rencontre des compatriotes.

MM : Pouvez-vous nous décrire votre programme à Antsirabe ?

JDC : Je me suis entretenu avec le Consul honoraire. Puis j'ai tenu une réunion avec les adhérents et les sympathisants de FdMM dans la ville d'Eaux. Nous avons essentiellement parlé des affaires consulaires et d'éducation, ou encore de retraite, sujets qui intéressent les familles. Ensuite je me suis rendu au Collège Français Jules Verne. J'ai ensuite fait la connaissance de la nouvelle Directrice de l'Alliance Française (AF) ainsi que de la nouvelle Présidente du Comité. L'AF d'Antsirabe s'est profondément transformée avec la construction d'un beau bâtiment à l'architecture moderne. Puis j'ai eu un entretien avec les dirigeants de l'Association locale de solidarité qui œuvre en faveur des Français en difficulté. C'est le parcours habituel des déplacements.

MM : Quels sont les objectifs de ces rencontres ?

JDC : Il est essentiel de connaître ce dont on parle lorsque l'on est dans les réunions consulaires au Consulat général. La seule façon de bien maîtriser la réalité est d'aller « sur le terrain ». C'est ce que je fais.

MM : Parlez-nous de votre déplacement à Diégo-Suarez.

JDC : Je vais dans le grand port du Nord une fois par an. J'ai fait les mêmes visites qu'à Antsirabe. Restant près d'une semaine à Diégo-Suarez, j'ai élargi mes rencontres auprès de deux opérateurs économiques, du médecin référent et d'autres acteurs de la société civile ainsi que le maire de la localité. C'était aussi pour moi l'opportunité de participer à l'inauguration du restaurant scolaire et de l'internat du Collège Français Sadi Carnot, deux remarquables nouvelles réalisations de cet établissement.

MM : Quelles conclusions retirez-vous de ces deux déplacements ?

Le dispositif consulaire français fonctionne bien. Seule l'obligation pour tous de se rendre à Tananarive pour faire un visa (dépôt du dossier et retrait du visa) est une difficulté pour les familles, difficulté qui entraîne des frais importants et beaucoup de fatigue pour les personnes âgées. Il est dommage que le consulat général ne soit pas à l'écoute de FdMM sur ce point. En ce sui concerne les établissements scolaires français, ils ont été affectés par la crise avec une diminution des effectifs. Il semble que l'on soit arrivé à un seuil et que les effectifs soient aujourd'hui stabilisés. A propos des Alliances Françaises, elles sont le plus souvent le principal vecteur culturel de la ville. Ce sont les trois pieds de la France à Madagascar et dans le Monde.

MM : Comment se porte Français du Monde Madagascar ?

JDC : FdMM se porte bien. Nous avons des bureaux à Ampandrianomby qui sont très fréquentés et du personnel formé et expérimenté pour recevoir le public français et malgache dans les domaines qui nous concernent : nationalité, transcription d'actes, mariage, couverture santé, retraites, imposition, écrivain public et recherche sur internet... Nous avons ouvert, depuis plus d'une année, un service d'aide à la confection de dossier de visas. Beaucoup de visas sont en effet refusés par le fait que les dossiers sont mal préparés. Six personnes accueillent le public chaque matin de 8h30 à 12h30. Pour l'accès aux bureaux de FdMM, téléphoner au 22 597 96. Rappelons que Français du Monde Madagascar est une association à but non lucratif reconnue d'utilité publique en France.

MM : Avez-vous des projets particuliers d'activités et d'expansion ?

JDC : Question projet, nous développons notre publication « Le Billet des entreprises », le magazine de FdMM. Nous sortons le sixième numéro cette semaine. Je vous offre la primeur de la couverture en photo jointe. Rappelons que « Le Billet des entreprises » est un magazine numérique gratuit. Vous pouvez le recevoir en le demandant à l'adresse suivante : billetdesentreprises.fdmm@gmail.com

MM : Votre commentaire s'agissant de l'élection du nouveau Président de la République française, Emmanuel Macron ?

JDC : E. Macron a saisi avec beaucoup d'intelligence l'opportunité du moment pour finalement l'emporter et devenir le nouveau Président de la République. L'homme m'apparaît brillant, compétent et déterminé. Ses premiers pas sont intéressants. Je serai de ceux qui soutiendront ce qui semblera aller dans le bon sens, en s'opposant à ce qui m'apparaîtrait néfaste pour les Français.

MM : Un dernier mot.

JDC : Je souhaite que le gouvernement malgache s'attaque avec plus de détermination, d'efficacité et de résultats au phénomène des enlèvements dont sont victimes de nombreux Français d'origine indienne. Les autorités françaises locales et le gouvernement malgache doivent prendre à son juste niveau l'urgence d'une solution pour éradiquer ce phénomène et doivent se donner les moyens pour y parvenir.