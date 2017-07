Madagascar: Omnisports - Interdirections CNaPS - Victoire de la solidarité !

Lors de la rencontre entre le ministre en charge des Mines, Zafilahy Ying Vah et l'experte de l'UNICEF de Genève,… Plus »

Sélection. En pétanque, la victoire finale est revenue à Lalatiana Rakotomavo, Sylvia Randriamiharisoa et Jusca Ralaijaona en s'imposant devant le bouillant Rica Raherijaona, Chantal Ramahatandrina et Jean Maurice par 13 à 5.

La finale qui est une affaire de la Direction Technique a vu la victoire de Aina et Heritiana sur Alain et Tahiana. Ces derniers ont également sorti en huitièmes de finale l'équipe du Dr Samuel Ratovo, le président de la CNaPS Sport Football.

Quand le DG, Arizaka Rabekoto Raoul se hisse jusqu'aux huitièmes de finale en belote pour se faire éliminer par les vainqueurs de l'épreuve en l'occurrence Aina et Heritiana de la Direction Technique, c'est presque tout un symbole comme quoi et sur ce genre de tournoi, l'essentiel est bien de participer.

