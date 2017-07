Madagascar: Festival des Baleines - Une forte participation d'Air Madagascar

Le Festival des Baleines se tient à Sainte-Marie du 9 au 16 juillet 2017.

La troisième édition du Festival des Baleines se tient à Sainte-Marie du 9 au 16 juillet. Pour quelques jours, cette île est la capitale de la baleine et du tourisme national et international.

Un événement très animé comme à l'accoutumée. Le Festival des Baleines allie promotion touristique, développement durable et implication communautaire, avec la protection de ces mammifères et de leurs habitats. C'est d'ailleurs dans cette optique que la compagnie Air Madagascar, a accompagné cet évènement initié par l'association Cetamada, l'Office du Tourisme de Sainte-Marie (OTSM), en partenariat avec le ministère du Tourisme.

En effet, la compagnie nationale tient un stand pour les festivités. « En s'associant à l'évènement, la compagnie veut asseoir sa présence sur les scènes locale, régionale et internationale et participer activement à la promotion de la destination Madagascar. Air Madagascar est un levier de développement pour le tourisme » a indiqué Hery Nirina Rakotomalala, Directeur général de la compagnie. Lors de l'ouverture du festival, le ministre du Tourisme, Roland Ratsiraka, s'est exprimé sur l'implication de la compagnie nationale. « Il est important qu'Air Madagascar se fasse une place prépondérante en tant que compagnie aérienne nationale. J'encourage la compagnie malgache et ses employés à poursuivre dans ce sens », a-t-il déclaré.

Education. « Un enfant, une baleine ». C'est le projet parrainé par Air Madagascar, tout comme de nombreuses autres activités qui voient la participation active de la compagnie. Durant toute la durée du Festival, ce projet sera mis à l'honneur. « Son but est de sensibiliser les jeunes à l'environnement, au développement durable dans une perspective de préservation autour d'un thème commun : « La baleine ». Il ambitionne de mettre en place des échanges scolaires permettant à des groupes de jeunes de se rencontrer, de partager leurs cultures, leurs temps de loisirs, confronter leur vision du futur pour pouvoir agir ensemble à la construction de leur avenir », expliquent les promoteurs du projet. Par ailleurs, l'engouement pour le Festival des Baleines est de plus en plus important, d'autant plus que le climat s'avère idéal avec la chaleur qui est au rendez-vous.