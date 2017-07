Burkina Faso: Karaté-do - Six districts et cinq ligues étaient au rendez-vous

La fédération burkinabè de karaté-do a organisé, le samedi 8 juillet 2017 à Ouagadougou, un stage de haut niveau. Première activité du tout nouveau bureau fédéral, ce stage de mise en jambe a regroupé six districts et cinq ligues.

Pour réévaluer le niveau des experts et des athlètes, la fédération burkinabé de karaté-do (FBK) a initié un stage de haut niveau. Le samedi dernier à Ouagadougou, environ 300 karatékas venus de six districts (Bobo-Dioulasso, Banfora, Manga, Yatenga, Boulgou et Zandoma) et cinq ligues (Nord, Centre-Est, Centre-Nord, Centre- Ouest et Centre) ont revisité les techniques fondamentales du karaté-do. Pour le président de la FBK, Oumarou Yugo, ce stage est la première activité inscrite dans le programme. « Nous avons voulu le tenir au mois de juin. Mais à cause du jeun, il a fallu attendre la fin pour rassembler tout le monde à Ouagadougou pour une mise en jambe avant les échéances nationales et internationales » a-t-il justifié.

Etait au programme de ce stage, les techniques fondamentales. Sous la direction de six experts, ces karatékas en atelier, ont revisité les techniques fondamentales de déplacement. Selon le directeur technique national, maitre Corneille Maré, ceinture noire 5e Dan, pour réussir véritablement les défis du karaté, il faut que le karatéka ait une bonne base. Et la bonne base commence par le déplacement. « Nous sommes revenus sur le déplacement en avancé, en recul, en glissade, et en latéral.

Nous avons abordé également les techniques de bases notamment les blocages de base, les attaques directes et indirectes. Nous avons terminé par la mise en pratique de toutes ses techniques » nous a-t-il confié. Après ce stage, la FBK prévoit organiser les 15 et 20 juillet 2017 les éliminatoires régionales. Les meilleurs issus de ses éliminatoires participeront les 28 et 29 juillet prochain au championnat national. Une sélection des meilleurs combattants au sortir de ce rendez-vous national, défendra le Burkina Faso au TIKA zone à Cotonou.