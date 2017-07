Burkina Faso: CONASUR - La gestion des déplacées en débats

Le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation (CONASUR) tient sa Xe session ordinaire les 10 et 11 juillet 2017 à Ouagadougou. Elle est placée sous le thème : « Gestion des populations déplacées : défis, enjeux et perspectives ».

Les membres du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation (CONASUR) sont réunis en session ordinaire, à Ouagadougou conformément aux dispositions de l'article 17 du décret portant création de l'institution. Selon la ministre en charge de l'action sociale, Laure Zongo, cette rencontre a pour objectif d'analyser le bilan de l'année 2016 et le projet de plan d'actions 2017. Il s'agira également pour les participants de faire l'état de la mise en œuvre des recommandations de la session précédente et présenter les prévisions saisonnières de 2017. Cette année, le CONASUR a décidé de réfléchir aux défis et perspectives liés à la gestion des populations déplacées. A en croire Mme Zongo, le choix de ce thème n'est pas fortuit. En effet, elle a fait savoir que le Burkina Faso fait face à des catastrophes naturelles qui entraînent d'importants déplacements de populations.

En 2016 par exemple, elle a indiqué que les inondations et les vents violents ont sinistré respectivement 54 815 et 5 871 personnes. Outre ces catastrophes naturelles, elle a noté que les conflits intercommunautaires sont également source de déplacement de populations au « pays des Hommes intègres ». A cela, elle a ajouté la situation sécuritaire dans le Nord du pays qui a entrainé à ses dires près de 3000 déplacés internes. La question de ces personnes déplacées constitue donc à ses dires une préoccupation majeure pour le CONASUR. C'est pourquoi, elle s'est réjouie de l'opportunité que cette session offre aux cadres de l'institution pour réfléchir aux politiques et pratiques du gouvernement ainsi que des acteurs non étatiques dans le domaine. Et ce, en vue d'identifier les goulots d'étranglement et faire des propositions conséquentes pour une stratégie pertinente de gestion des populations au Burkina Faso.

Au regard de l'enjeu de la session, elle a invité les participants à une réelle implication dans les débats afin de faire des recommandations pertinentes et constructives. Des recommandations qui, selon ses dires, seront examinées avec grande attention par les plus hautes autorités du pays. La coordonnatrice résidente du système des Nations unies, Metsi Makhetha a, pour sa part, salué la tenue régulière de cette session ordinaire qui, pour elle, est d'une importance capitale dans la prévention et la gestion des urgences au Burkina Faso.

De son avis, les déplacements de populations doivent être prévenus si, le Burkina Faso veut s'inscrire dans une dynamique de croissance responsable, durable et inclusive. C'est pourquoi, elle a félicité le CONASUR pour le choix de ce thème qui, selon elle, va contribuer à renforcer les capacités de l'institution dans la prévention, la préparation et la réponse aux urgences. Elle a par ailleurs renouvelé l'engagement des Nations unies à soutenir le gouvernement dans la mise en œuvre du plan d'actions de renforcement des capacités nationales et locales pour la réduction des risques de catastrophes au pays des Hommes intègres.