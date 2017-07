Burkina Faso: Souro Sanou - La pénurie de l'oxygène relève désormais du passé

La société de production d'oxygène «TM diffusion», a rencontré les responsables du Centre hospitalier universitaire Souro-Sanou (CHUSS), le vendredi 7 juillet 2017 à Bobo-Dioulasso. L'objectif de la rencontre a été de rassurer les dirigeants de l'hôpital, sur la qualité de l'oxygène produite par la nouvelle unité de production sur-site d'oxygène.

Le Centre hospitalier Souro-Sanou de Bobo-Dioulasso (CHUSS) n'a plus de soucis à se faire sur la qualité et la disponibilité de l'oxygène médicamenteux. Cette assurance a été donnée par l'entreprise gazière chargée de la production sur-site d'oxygène au sein de l'hôpital. L'entreprise en question, « TM Diffusion», a en effet échangé sur le sujet avec les responsables du CHUSS, au cours d'une rencontre tenue, ce vendredi 7 juillet 2017 au sein même de l'hôpital. « C'est une rencontre d'information pour les différents responsables de services du centre hospitalier, sur l'utilisation du nouveau joyau que nous venons d'avoir », a confié le directeur général du CHUSS, Dr Gustave Sanon.

Selon lui, les débats avec l'entreprise gazière ont été très enrichissants, à telle enseigne que toutes les inquiétudes du personnel sur la qualité et la disponibilité de l'oxygène ont été levées à l'issue de la rencontre. « Les plus sceptiques ont été convaincus que ce médicament est de qualité », a dit le Dr Sanon. « TM Diffusion » a été représenté par un de ses techniciens, Didace Foro. Celui-ci a expliqué la technologie et le procédé de production de l'oxygène utilisé actuellement sur le site. Ainsi, de tout le processus de production du gaz précieux, il en a fait le scénario suivant : « L'air ambiant capté, passe dans une ou plusieurs colonnes où les substances comme l'azote (N2), le gaz carbonique (CO2), l'eau et l'argon sont absorbées. Le reste du gaz composé à plus de 90% d'oxygène (O2), est pressurisé et rempli dans les bouteilles».

Une autonomie de production d'oxygène

En sa qualité d'ingénieur biomédical, Didace Foro a fait comprendre que le procédé utilisé présentement sur le site de l'hôpital, appelé « absorption modulée en pression », est plus attractif et compétitif que l'ancienne méthode dite « cryogénique ». Communément appelée PSA (Pressure Swing Adsorption), cette nouvelle méthode de production sur-site, toujours, selon le technicien, renferme de nombreux avantages. Elle permet, entre autres, d'avoir une autonomie de production, une réduction des cas de ruptures d'oxygène et la baisse des coûts de production.

Le technicien Foro a, par ailleurs, indiqué que l'installation du site comprend deux compresseurs et un générateur d'oxygène qui permettent d'avoir une production de 60 bouteilles de 7,5 m3 en une journée. Chose qui réjouit le chef du département de la pharmacie du CHUSS, le Dr Karim Sangaré, qui estime le besoin en oxygène de l'hôpital par semaine, à 1050 m3, soit à peu près 150 bouteilles de 7,5m3. « Nous saluons la production sur-site, car ça viendra résoudre un tant soit peu, le besoin en oxygène de l'hôpital », a apprécié le Dr Sangaré. La rencontre a été suivie par une visite guidée sur le site de production. Sur place, l'équipe dirigeante de l'hôpital a pu constater de visu, le processus de production, de la salle des machines à la salle de remplissage.