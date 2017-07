Burkina Faso: Coopération germano burkinabè - 70 milliards de F CFA pour soutenir le Burkina

Sur le plan sécuritaire, le pays d'Angela Merkel soutient aussi le Burkina, foi de l'ambassadeur. « Nous avons abordé le sujet de l'engagement futur de l'Allemagne, en partenariat avec la France, pour renforcer la sécurité dans la région du Sahel et pour mieux structurer nos interventions », a-t-il fait remarquer. Puis de préciser que leur souhait est de faire en sorte que cette région bénéficie du fruit du moteur franco-allemand en Europe. A ce propos, M. Pohl a souligné que le secrétaire d'Etat à la Défense allemande séjournera en août prochain au Burkina. « Il donnera plus de détails de notre intervention dans le domaine sécuritaire », a-t-il déclaré. L'ambassadeur sortant quitte le pays des Hommes intègres pour Moscou en qualité de consul général à la représentation diplomatique allemande en Russie.

Fort de ce constat, M. Pohl dit être impressionné par le progrès démocratique du Burkina et a félicité le chef de l'Etat pour la performance. Pour soutenir cette dynamique, le diplomate allemand a annoncé de belles perspectives de coopération. « Un accord entre l'Allemagne et le Burkina sera bientôt conclu pour les trois ans à venir pour un montant de 70 milliards de F CFA dans le cadre de la coopération au développement », a-t-il rassuré. A cela, a poursuivi Dietrich Fritz Reinhold Pohl, s'ajoute la signature récente d'un autre accord avec l'Union européenne dont l'Allemagne est membre pour le programme de renforcement du régime des frontières d'une valeur de 20 milliards de francs CFA.

