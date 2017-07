Burkina Faso: LONAB - Un cross pour lancer les activités

A l'occasion de la célébration de sa cinquantenaire, la Loterie nationale du Burkina (LONAB) a organisé un cross populaire suivit d'une aérobic à la place des Nations de Ouagadougou. Cette activité sportive qui a eu lieu le jeudi 6 juillet 2017 donne le top départ des activités lié à au jubilé d'or.

«Cinquante ans au service du développement socio-économique du Burkina » c'est sous ce thème que la nationale des jeux de hasards fête son cinquantenaire. Des activités au programme pour ce jubilé d'or, la direction de la LONAB a choisi le sport pour débuter. Ainsi le personnel et les sympathisants de la LONAB ont été conviés à un sport de masse le jeudi 6 juillet 2017. Ce sport a débuté par un cross dont le top de départ a été donné à la place des Nations de Ouagadougou. Les sportifs ont fait un demi-tour des lieux pour aller au rondpoint des Cinéastes.

Ils ont contourné celui-ci pour se diriger vers la Cathédral de Ouagadougou. Ensuite le personnel de la national des jeux de hasards et leurs invités ont bifurqué devant le lycée Saint Exupéry pour rejoindre le point de départ en passant devant L'Etat-major général des armées et l'Institut française. Sous une animation musicale car-podium, les athlètes ont mi moins d'une demi-heure pour boucler le circuit. A la Place des Nations, les sportifs ont effectué une séance d'aérobic et des étirements pour clore la manifestation sportive. « Nous avons tenu de mettre le sport en avant pour nous ragaillardir afin d'amorcer les différentes activités qui vont se poursuivre jusqu'en décembre », a laissé entendre monsieur Simon Targngada, directeur général de la LONAB.

Parmi ses activités liées aux festivités des 50 ans d'existence, décline-t-il, l'inauguration de deux CEG à Bassinko et à Boulsin (Koudougou), un don de sang dans toutes ses directions régional et une plantation d'arbres sont aussi prévu pour être organiser ce mois de juillet. Le sport n'est pas en reste. Le football, le basketball, le handball la boxe le cyclisme ainsi que la pétanque émailleront aussi ce jubilé d'or jusqu'en décembre prochain. Le ministre des Sports et des Loisirs, qui a participé au sport du jour a salué l'initiative. Pour lui la LONAB œuvre beaucoup pour le développement du sport au Burkina et cela par des infrastructures, des formations, et même des sorties de nos équipes. « Nous allons les accompagner par nos techniciens », a-t-il promis.