Burkina Faso: Institut supérieur d'études de protection civile

L'Institut supérieur d'études de protection civile (ISEPC) a organisé la sortie de la Ve session de la Formation initiale des officiers (FIO) sapeurs-pompiers, le mardi 11 juillet 2017 à Ouagadougou. Au nombre de 20, les stagiaires venus de 16 pays africains ont acquis des connaissances diverses sur le métier.

Après cinq mois de formation, l'Institut supérieur d'études de protection civile (ISEPC) a organisé la fin de formation de vingt officiers sapeurs-pompiers, le mardi 11 juillet 2017 à Ouagadougou. La formation, aux dires du directeur des études, Aouba Baminitayi, a porté sur l'initiation aux métiers de sapeur-pompier avec les formations en secourisme routier, extinction incendie, des modules en risques technologiques et naturels, la phase de chef de garde d'incendie et de chef d'agrès d'incendie. Il a indiqué que ces différentes phases ont été sanctionnées par des évaluations à l'issue desquelles 20 stagiaires sur 24 ont été déclarés aptes à remplir les fonctions de chef de garde d'incendie.

Ces différents stagiaires sont venus de 16 pays dont le Burkina Faso, le Niger, la Centrafrique, la Mauritanie, les Comores, le Sénégal. Parmi ces officiers on compte un Burkinabè. Le directeur général de l'ISEPC, Koudougou Abel Zongo, a estimé que la fin de cette session de formation vient confirmer l'élite de l'école qui est un institut sous-régional. Il a déclaré qu'après cinq ans d'existence, l'ISEPC a formé plus de sept cents agents. A l'endroit des nouveaux « officiers du feu » M. Zongo a dit ceci : « Ce n'est pas par hasard que l'on devient pompier. On doit avoir, avant tout, le goût du sacrifice, les diplômes, la formation et l'expérience. Vous êtes, à présent, non seulement des lauréats de l'ISEPC, mais aussi de véritables ambassadeurs de cette prestigieuse école, des représentants de la maison qui vous a formés.». Il les a invités au sacrifice de soi pour la vie des autres. M. Zongo a relevé quelques difficultés qui entravent le fonctionnement de l'école, à savoir le manque d'infrastructures et d'équipements spécifiques.

Un apprentissage enrichissant

Le ministre de la Défense et des Anciens combattants, Jean-Claude Bouda, représentant le ministre en charge de l'administration territoriale, a salué le mérite de l'ISEPC et a estimé que l'environnement de nos jours est marqué par plusieurs maux qui rendent les missions de protection des personnes et des biens difficiles et complexes. Aux titres de ces facteurs, il a cité les catastrophes naturelles, les nouvelles menaces à travers les actes terroristes, les difficultés socio-économiques, l'urbanisation accélérée et les progrès industriels. Face à ces phénomènes qui exigent une synergie d'actions, le ministre Bouda pense que l'ISEPC, qui est un institut d'intégration africaine, est une solution durable et indispensable. Quant aux difficultés relevées, il a déclaré que dans le cadre des tournées du ministre en charge de l'administration territoriale, le 30 juin dernier, il a pu toucher du doigt ces réalités.

M. Bouda a, en sus, rassuré la direction de l'école que le gouvernement a inscrit dans ses priorités de programmation le « projet ISEPC » à travers la prise de mesures, afin de résoudre définitivement la question des infrastructures et de l'équipement. Pour le délégué de la promotion, le capitaine Yaya Camara de la Guinée Conakry, les mois passés à l'institut ont été denses, non seulement en apprentissage des dures épreuves physiques mais aussi en émotions. « Nous en ressortons nantis de connaissances indispensables pour la conduite des opérations de secours et de gestion des risques à travers des modules riches et variés. Cette formation nous a permis de nouer des relations enrichissantes de part les 16 nationalités qui composent la promotion », s'est-il réjoui.