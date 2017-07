Burkina Faso: Année scolaire 2016-2017 - Bilan satisfaisant, selon les acteurs

Le ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, Jean Martin Coulibaly a rencontré l'ensemble des acteurs de l'éducation nationale, le vendredi 7 juillet 2017 a Ouagadougou.

Pour l'année académique 2016-2017 on peut retenir des progrès réalisés au niveau des différents ordres d'enseignement, en terme de suivi des constantes, d'après le Ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation (MENA), Jean Martin Coulibaly. Il l'a déclaré à l'issue d'une rencontre de travail avec ses colllaborateurs, le vendredi 7 juillet 2017 à Ouagadougou. « En ce qui concerne ce qui n'a pas marché on peut prendre en compte le faible taux de réussite aux différents examens par rapport à l'année dernière», a ajouté le ministre.

L'objectif de cette rencontre entre les principaux acteurs de l'éducation nationale était de faire le bilan de l'année académique 2016-2017 afin de renforcer le système éducatif. Pour le ministre de L'Education nationale et de l'alphabétisation, ladite rencontre vient également pour marquer un pas en avant vers l'engagement des traveaux de la prochaine rentrée scolaire 2017-2018. Des investissements débuteront en août et se pousuivront jusqu'en septembre, a laissé entendre le ministre.

A l'écouter, la rencontre avec l'ensemble des responsable au sein du département a permis de faire le point de ce qui a marché et les aspects qui nécessitent d'être consolidés. Mais, ils ont aussi noté ce qui n'a pas fonctionné, ce sur quoi ils ont donné des orientations dans le but d'améliorer le travail. Mais, « ce ne sont pas les activités qui sont la finalité », a précisé Jean Martin Coulibaly.De son avis, l'objectif final c'est de trouver les voies et moyens pour former les jeunes afin qu'ils acquièrent des connaissances et des qualifications pour se lancer sur le marché du travail, mais aussi d'instruire les uns et les autres pour qu'ils deviennent des citoyens responsables.