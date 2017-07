Afrique de l'Ouest: Lutte contre le terrorisme au Sahel burkinabè

interview

Titulaire d'un Master en sécurité informatique, Moussa Yarbanga a aussi une riche expérience dans le système de géolocalisation et la gestion des flottes. Dans le cadre d'un autre Master sur le Système d'information géographique et la télédétection aérospatiale, en collaboration avec la Commission nationale des frontières du Burkina Faso, il a travaillé sur le maillage sécuritaire des personnes et des biens. Dans cette interview, celui qui est aussi l'un des premiers Burkinabè pilote de drone et directeur général de l'entreprise YARMOTEK évoque, entre autres, les enjeux sécuritaires et la contribution de la technologie à la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso.

Vous avez déjà travaillé sur le maillage sécuritaire des personnes et des biens aux frontières du Burkina. Quel constat avez-vous fait ?

On note que des efforts sont faits au quotidien par nos autorités, mais aussi, il convient de relever que beaucoup reste à faire compte tenu des enjeux économiques et sécuritaires que représentent les espaces frontaliers du Burkina Faso. Il faut noter que le volume des personnes et des biens qui transitent par nos frontières, en raison de la situation géographique stratégique du Burkina, est très important. Nous partageons nos frontières avec six pays. De ce fait, le contrôle des flux de personnes et de biens à nos frontières n'est pas une mince affaire.

Tous les Etats du monde sans exception sont dépassés par les progrès technologiques des terroristes et djihadistes. Qu'est-ce qui explique leur longueur d'avance ?

Le 11 septembre 2001 aux USA, nous avons tous vécu ce côté très scientifique des attaques où les terroristes ont utilisé des avions qu'ils ont détournés et pilotés eux-mêmes. C'est dire que les terroristes recrutent les meilleurs ingénieurs, donnent des bourses et financent pour leur dessein à des coûts faramineux. Ce qui veut dire que les terroristes ont compris l'importance de la science et ils sont malheureusement en avance sur bien de nations qui, jusqu'aujourd'hui, cherchent des solutions dans les sectes et autres considérations mystiques. Ils ne se tournent pas vers la recherche scientifique pour trouver les solutions mais les terroristes, eux, l'ont compris et ils utilisent les meilleurs outils pour faire leur recrutement. Malheureusement, le mal a les meilleurs outils et cela fait peur.

Le Burkina Faso est directement concerné par ces questions de sécurité et d'attaques terroristes. Quelle solution la science peut-elle y apporter ?

A nos Etats, nos dirigeants, nos leaders et nos autorités, je lance un appel très fort. Nous pensons qu'aujourd'hui plus que jamais, nous devons tous nous tourner vers la recherche scientifique quand il s'agit de rechercher des solutions. Les solutions ne viendront pas du ciel mais d'une recherche scientifique menée avec toute la méthodologie qu'il faut. La science n'est pas forcement parfaite mais jusqu'aujourd'hui, aucune solution ou évolution ne s'est opérée sans la science. Grâce à la technologie et à la base de données que nous avons mise en place lors de notre étude sur le maillage sécuritaire, nous avons identifié bien des faits qui éclairent certains concepts du problème de sécurité. La raison n'est pas faillible, mais elle reste le meilleur fondement de l'action, surtout de l'action publique. L'exploitation des potentialités de la science et de la technique peut fortement contribuer à la formulation de stratégies plus adéquates en matière de sécurité.

Concrètement, qu'est-ce que le Burkina Faso doit faire pour détecter et contenir les incursions des terroristes sur son territoire ?

En 2016, j'ai été le seul Burkinabè à avoir participé à une conférence initiée par le Conseil panafricain pour le développement de la recherche scientifique en Afrique (CODESTRIA) à Bamako. Pour ladite conférence, les organisateurs ont lancé un appel à sujets et le mien sur le thème : « Sciences, technologie et stratégies sécuritaires frontalières au Burkina Faso : rôle des systèmes d'information géographique », a été retenu. Ce travail a été fait avec le Dr Natéwindé Sawadogo, enseignant- chercheur à l'Université Ouaga 2. L'originalité de cette approche réside dans le fait qu'enfin la question de la sécurité était abordée sur un plan technologique. C'est la nouveauté qui a fait consensus parce qu'aujourd'hui, les systèmes de sécurité doivent subir une mutation en ce sens que les terroristes ont une autre approche. Le maintien de la sécurité doit changer complètement d'approche en ce que ceux qui attaquent ne viennent pas pour survivre mais pour mourir.

Ce scénario n'a jamais été pris en compte, sinon très peu, par les écoles qui forment les agents de sécurité publique. Ils ont été formés à des scénarios bien précis, la planification des interventions dans le but, après un crime, d'attraper le criminel. Mais il n'est pas prévu que l'agent de sécurité meurt avec le criminel. C'est donc une raison supplémentaire parce que ce serait chaque fois, livrer des agents à la mort que de les envoyer combattre de telles personnes sur le terrain ! Aujourd'hui les usages de drones aux USA ne sont pas une nouveauté. Avec ces appareils télécommandés, on arrive à faire la guerre en préservant des vies humaines. Il faut donc que dans notre usage de maintien de la sécurité, on ait une autre approche. Nous pensons que pour mettre en place un bon plan de sécurité, il faut avoir un système d'information viable et fiable. Ce thème nous a donc permis de proposer un modèle de mise en place de système d'information. Déjà, il s'agit d'avoir en temps réel, des informations sur les unités d'occupation du sol au niveau des espaces frontalières, notamment la situation des pistes et des routes, leur praticabilité, la situation du relief, des modèles de terrain, les zones d'embuscades ... Il est d'abord primordial d'avoir des informations sur les zones d'intervention.

Combien cela pourrait-il coûter au pays en termes financier et matériel ?

Pour revenir à votre question, vous serez étonné de savoir que le coût initial des investissements humain et matériel pour la mise en place d'un système d'information, selon nos estimations, est moins de trois milliards de francs CFA. Ce montant ne vaut pas le tiers du prix d'un char de combat standard estimé à 10 milliards l'unité, encore moins celui d'un avion de chasse F16 estimé à plus de 26 milliards l'unité. Pourtant, sans information fiable, des milliers de chars ou d'avions de chasse ne nous serviraient à rien contre une quelconque menace. Vous avez beau avoir les armes les plus sophistiquées du monde, si vous ne savez pas qui est l'ennemi, quelles sont ses force et ses faiblesses, où il se trouve et à quel moment, rien n'est encore gagné d'avance. C'est pour cela qu'il est dit: « Un bon système de défense repose sur un bon système d'information ».

Pour le spécialiste en système d'information géographique et télédétection aérospatiale que vous êtes, que faut-il pour garantir la sécurité de nos frontières ?

La modernisation de nos systèmes d'information basée sur les nouvelles technologies et l'utilisation des outils adéquats par les agents chargés de la sécurité sont inconditionnelles à l'efficacité de ces dernières faces au terrorisme. Les terroristes ne lésinent pas sur les moyens pour atteindre leurs objectifs. Il faut donc que nos Etats revoient, s'il le faut, le budget, que des formations adéquates soient faites, que des mises à jour sur les nouvelles connaissances soient faites et que les agents de sécurité se familiarisent avec les outils technologiques. Aujourd'hui, il faut mutualiser les informations entre les postes, les corps ; il faut un échange d'informations sur le plan national, régional, continental et inter- continental. C'est un tel réseau qui doit être créé si le monde veut se protéger de ces terroristes parce que c'est uniquement l'information qui fera la sécurité.

Il faut arrêter de jouer les sapeurs-pompiers en envoyant des agents qui, souvent, n'ont aucune base de reconnaissance du terrain alors qu'aujourd'hui la technologie le permet. Je demande que les chercheurs soient associés aux questions de sécurité désormais, que les départements de la recherche puissent trouver des spécialistes dans le domaine parce que rien ne se passera hors du cadre de ces scientifiques. Il faut une veille technologique parce que les armes et les outils changent tous les jours. Il suffit que le terroriste ait une arme plus récente que celle de nos forces de sécurité pour que la différence se fasse dans le combat. Il faut donc une veille technologique quotidienne pour connaître les armes utilisées et les modes opératoires des terroristes. Je ne doute point que ces questions aient été discutées sous d'autres cieux mais je viendrai renforcer cette vision.