Burkina Faso: Commune de Gourcy - Le maire menacé de destitution, la société civile s'oppose

Des organisations de la société civile de la commune de Gourcy ont organisé une marche le vendredi 07 juillet 2017 pour dénoncer une motion de destitution en préparation contre le maire, Kadidija Traoré.

Partis de la place de la Nation de Gourcy, les marcheurs en grandes enjambées et scandant des slogans tels «Mme le maire ne bougera pas», «Mme le maire va terminer son mandat», «Non à la violence contre les femmes» se sont dirigés vers le haut- commissariat de la province du Zondoma pour remettre leur lettre de mise en garde contre les conseillers.

Au nombre des structures organisatrices de la marche, il y a la coordination provinciale de la société civile, la coordination des jeunes, le collectif, je m'engage pour ma commune. « La commune de Gourcy vit ces temps-ci des mouvements et des actions de toutes sortes, du fait de certains conseillers municipaux ayant pour but de déstabiliser et de destituer Kadidija Traoré à la tête du conseil municipal de Gourcy. C'est la deuxième fois en moins de 6 mois que de telles tentatives sont organisées. Nous avons approché les protagonistes pour comprendre les raisons de ces manœuvres. Notre regret a été grand lorsque nous nous sommes rendu compte que la présidente du conseil municipal n'a commis aucun manquement quant au respect du code général des collectivités territoriales ou une infraction qui puisse motiver ces mouvements », apprend-t-on de la lettre lue par Salam Ouédraogo, le coordonnateur de la société civile, et remise à au haut-commissaire de la province du Zondoma.

«Au bout de nos enquêtes, il ressort que certains conseillers, ne pouvant pas utiliser le maire comme une marionnette pour satisfaire à leurs basses besognes, même en portant entorse à la loi, pour préserver ou couvrir leurs forfaitures antécédentes, ont choisi simplement de mobiliser d'autres conseillers pour signer une motion afin de destituer le maire et nous avons de preuves», s'offusquent les marcheurs. Autres argumentaires, ils estiment que Kadidija Traoré est la 1re femme élue maire de la commune de Gourcy depuis l'érection de ce territoire en commune urbaine en 2000.

«Madame le maire, depuis son élection, a donné des gages et des signaux forts de son engagement pour le développement de la commune de Gourcy», soutiennent ses partisans. Ils s'adressent à Mme le haut-commissaire de Zondoma en ces termes : «Nous vous invitons à user de vos pouvoirs régaliens pour contraindre ces conseillers à cesser immédiatement leurs manœuvres politiques guidées par des intérêts individualistes au détriment de l'intérêt communautaire. Nous vous informons que c'est un avertissement fort à l'endroit de ces conseillers qui ne cessent de fabriquer des histoires et de comploter, s'enragent-ils. Recevant la lettre, Mme le haut- commissaire de la province du Zondoma, Haoua Kaboré, a promis la transmettre le plus rapidement à sa hiérarchie.

Dans le milieu des conseillers signataires de la motion de défiance qu'ils disent vouloir déposer au cours de cette semaine, on balaie les arguments des marcheurs d'un revers de la main. Ils indexent les organisateurs de la marche de responsables de société civile grassement nourris par le maire qu'elle utilise pour couvrir ses manquements. Des griefs relevés par les conseillers à l'encontre de la patronne du conseil municipal, ils lui reprochent de travailler en solitaire sans impliquer les autres membres du bureau du conseil municipal et de s'adonner à des tâches qui n'ont pas reçu l'aval du conseil municipal.

Les détracteurs de Mme le maire l'accusent d'avoir géré d'une manière opaque une somme de 18 millions débloquée pour l'aménagement des routes depuis le début de son mandat et des contributions des ressortissants de Gourcy pour la même activité. Elle refuserait de produire le moindre justificatif lié à cette dépense. Les passations de marché de la cantine scolaire et de l'achat d'un véhicule n'auraient pas été conduites dans les normes.

Ils soupçonnent le maire de concocter un « deal » avec le bénéficiaire du marché de la dotation en carburant à la mairie en faisant supporter les 3% de frais d'enregistrement et les 10% de frais de gestion du compte par le budget communal.

Les plaignants estiment que ces frais doivent être supportés par le bénéficiaire du marché et non la mairie. Ils dénoncent également un voyage de Mme le maire avec son responsable chargé des programmes en Europe où elle a introduit des projets auprès des partenaires de la commune, sans en informer le conseil municipal. Alors que ses frais de voyage sont supportés par le budget communal, elle aurait informé à son premier adjoint qu'elle se déplaçait en Europe pour rendre visite à ses enfants. A entendre certains conseillers signataires de la motion de défiance, il n'est pas question de reculer. Ils entendent utiliser toutes les voies de recours légales.

Selon nos sources, sur les 94 conseillers composant le conseil municipal de Gourcy, 76 d'entre eux sont signataires de la motion de défiance.