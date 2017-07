Sénégal: L'atteinte des ODD requiert une "approche intégrée" (FAO)

La présidente d'honneur de la Plateforme de veille des femmes pour la Paix et la Sécurité appelle… Plus »

Il a signalé que la FAO et d'autres partenaires techniques et financiers sont en train d'agir pour impliquer les communautés locales dans le processus d'intégration de la dimension changement climatique dans les plans locaux de développement.

"Nous sommes en train d'agir pour intégrer nos efforts et nos connaissances, afin de permettre à l'agriculture et à l'élevage dépendants d'une pluviométrie irrégulière, aux personnes vulnérables telles que les femmes, les jeunes et les vieilles personnes de s'adapter aux aléas du changement climatique (...)", a soutenu M. Guèye.

"Il s'agit, dès lors, pour les gouvernements, les organisations et les institutions de commencer à intégrer ce nouveau programme dans leurs plans, leurs stratégies et leurs projets de développement", a expliqué M. Guèye.

Les ODD mis sur pied, en 2015, au Sommet des Nations unies sur le développement et entré en vigueur le 1er janvier 2016, à l'expiration des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), sont appelés à durer jusqu'en 2030 pour un monde "juste", "équitable" et "inclusif".

Cela permettra de "ne laisser personne de côté" et de lutter contre les inégalités et la discrimination, a dit Cheikh Guèye lors du démarrage d'un atelier d'intégration des dimensions transversales dans le guide national de planification du développement territorial.

