Sénégal: Une tête de liste prône la rupture par rapport au profil du député

La présidente d'honneur de la Plateforme de veille des femmes pour la Paix et la Sécurité appelle… Plus »

Aussi, Sankoung Sagna prône « la rupture avec le député des grands boubous, des costumes sombres et grands absents de l'hémicycle ». « Comme le dit le proverbe si tu n'es pas présent au moment du partage ne te plains pas si jamais tu as la malchance de rencontrer le fond de la marmite », a-t-il d'ailleurs lancé.

Dans un entretien accordé à l'APS mardi à Oudoucar, M. Sagna a souligné que « le député doit connaitre son rôle, sa responsabilité et ses limites ». Selon lui, « cela peut aider à éviter les confusions de certains élus qui promettent aux populations la réalisation et ou la construction d'infrastructures alors qu'ils doivent porter le plaidoyer auprès des autorités centrales lors des séances de l'assemblée nationale ».

« Il faut une rupture totale par rapport au profil du député. La prochaine Assemblée comptera 165 élus et si le député n'est pas disponible, patient, proche des populations et ne connait pas leurs préoccupations, il n'a pas sa raison d'être à l'assemblée Nationale. Le député doit connaitre son milieu » a notamment dit le maire de Oudoucar, localité située à environ 50 kilomètres au Nord-est de la Commune de Sedhiou.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.