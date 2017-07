Cameroun: Gabegie - 60 milliards FCFA pour rénover l'archaïque stade de la Réunification de Douala

L'infrastructure de football qui rentre dans le cadre des préparatifs de la Coupe d'Afrique des nations (Can) de football qu'abrite le Cameroun en janvier 2019, a fait l'objet d'une mission d'experts canadiens hier mardi 11 juillet.

Menacé dans le rythme de préparation de la Can 2019, le Comité des préparatifs de ladite compétition, avons-nous appris, a confié la réhabilitation du stade de la Réunification de Douala, à une équipe d'experts canadiens. Ces derniers dont Benjamin Bayana est le directeur de l'entreprise dénommée South Atlantic Service, va dans quelques semaines, procéder à la rénovation du très archaïque stade de la Réunification, pour l'astronomique somme de 60 milliards FCFA. Les experts canadiens, ont visité le stade concerné, hier mardi 11 juillet 2017.

En sus du stade de la Réunification de Douala concerné par cette cure de jouvence relative à la Can 2019, l'on cite aussi : les stades Mbappé Leppé du quartier Bonamoussadi à Douala, ceux de Bandjoun et Mbouda dans la région de l'Ouest et celui de Roumdé Adja de Garoua dans la région du Nord. L'on a aussi appris qu'un stade annexe à celui de la Réunification, serait construit, de même qu'il serait procédé à la fin des travaux du gymnase multisports situé à côté des deux stades de football.

D'un cout total de 60 milliards FCFA, conjugaison d'efforts entre l'Etat du Cameroun et le gouvernement canadien, les travaux dont le coût total culmine à 60 milliards CFA, intriguent plus d'une personne sur un stade moribond et archaïque qu'il faut rénover, avec autant d'argent. Les contempteurs de cette initiative du pouvoir de Yaoundé, pensent qu'avec 60 milliards FCFA, on peut construire un stade de moyen calibre, mais répondant aux normes technologiques modernes.

Et la Can 2019, elle, approche à grands pas. En retranchant la date de réception des infrastructures par la Confédération africaine de football (Caf), il ne reste que 13 mois au Cameroun pour, achever ses différents chantiers : hôtels à construire et/ou à rénover, moyens de transport. Et que dire du grand stade en construction d'Olembé à Yaoundé (Stade Paul Biya), et celui de Japoma à Douala ?