Madagascar: La Réunion - Dix jeunes filles pour Miss Azian 2017

La Réunion s'apprête à sacrer sa nouvelle Miss Azian. L'élection aura lieu le samedi 29 juillet à la Cité des Arts à Saint-Denis. Dix candidates sont en lice.

Créée en 2012, l'association AZN s'évertue chaque année à élire une nouvelle ambassadrice de beauté pour représenter la communauté asiatique de La Réunion. Cette année, l'élection se tiendra le samedi 29 juillet, lors d'un cocktail dînatoire organisé à la Cité des Arts à Saint-Denis. Dix candidates sont en lice, originaires de toutes les régions de l'île. La plus jeune a 16 ans et la plus âgée 25 ans. Elles ont été sélectionnées à l'issue de deux castings organisés au mois de juin dernier à Saint-Pierre et à Saint-Denis. Pour participer, les jeunes filles devaient être âgées entre 16 et 26 ans, avoir bien entendu des origines asiatiques, et être célibataire, sans enfant.

Dix jeunes filles se lancent dans la course à la couronne, mais une seule sera sacrée Miss Azian Réunion. En tant qu'ambassadrice de la communauté asiatique de La Réunion, l'heureuse élue devra s'engager à mettre en avant l'interculturalité de l'île.

Comme les précédentes reines de beauté avant elle, elle sera sollicitée pendant toute la durée de son règne pour représenter le métissage franco-asiatique lors de diverses manifestations, comme le jour de l'an chinois, Guandi Réunion, la fête des lanternes ou encore le festival du cinéma chinois.

La présence de la lauréate pourrait également être demandée lors d'autres fêtes culturelles locales, comme le Dipavali, ou pour les shows modes organisés par les partenaires. Elle pourrait aussi être sollicitée en tant que membre du jury dans des concours de beauté. Alors, qui succédera à Amélie Wan Pow Kwang, l'actuelle Miss Azian Réunion ? Réponse dans moins de trois semaines. Le public peut bien sûr assister à l'événement, à condition d'acheter les billets en prévente.