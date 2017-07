Madagascar: Ambohimahasoa - Huit personnes meurent dans un incendie

Lors de la rencontre entre le ministre en charge des Mines, Zafilahy Ying Vah et l'experte de l'UNICEF de Genève,… Plus »

Huit individus dont cinq enfants et trois adultes, âgés entre 5 à 45 ans y ont trouvé la mort. Le feu s'est déclaré dimanche soir à Ambalamahasoa, dans le district d'Ambohimahasoa, région de Haute Matsiatra. Les victimes se sont cachées dans une pièce, la seule qui n'a pas été détruite par le feu. Elles y ont été étouffées par la fumée dégagée par les flammes. Vingt-cinq dahalo armés jusqu'aux dents ont mis le feu au toit de chaume de leur maison et une autre baraque qui se trouvait à proximité, d'après les explications d'un témoin. Les bandits ont fait de tirs en l'air pour ne laisser personne sortir de son domicile. « Ils ont menacé de nous neutraliser. Désarmés, nous n'avons pas osé les affronter. Ils sont restés là pendant trois heures », a indiqué le même interlocuteur. La deuxième maison dévastée par le feu était déjà abandonnée. Les malfaiteurs ont terrorisé la population locale, mais ne l'ont pas dépouillée de ses biens.

