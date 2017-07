Cameroun: Eau et électricité - Halte au gaspillage !

Les administrations publiques accumulent des impayés à cause des factures qui sont généralement trop élevées du fait des mauvais comportements

Il n'est pas rare de voir un week-end, les lumières des bureaux d'une administration publique allumées alors qu'aucun de leurs occupants n'est en place. Le personnel n'a pas souvent le reflexe d'éteindre après lui. Idem pour la gestion de la climatisation de même que les ordinateurs, que certains agents ne pensent pas souvent à éteindre après eux. Résultat, les factures d'électricité de bon nombre d'administrations restent élevées. C'est le même constat au sujet de l'utilisation de l'eau dans ces administrations publiques.

Pour celles qui fonctionnent encore avec des anciens robinets, on constate souvent un laisser-aller. Notamment l'eau qui coule des robinets toute une journée. Pire encore, le week-end il y en a qui apportent des bidons et autres citernes pour puiser de l'eau pour leurs domiciles, sous le prétexte que leurs quartiers respectifs sont mal desservis. Les cas des fuites d'eau dont on ne s'occupe pas sont légion. Tous ces abus ont pour conséquence de gonfler les factures.

Même si le directeur des affaires générales d'un ministère dit le contraire. Selon lui, des efforts sont faits au jour le jour pour amener les employés à tout éteindre derrière eux. « En réalité, le niveau de facture d'eau et d'électricité est stable dans la majorité des administrations », explique-t-il. Mais les vieilles habitudes ont la peau dure et la sensibilisation se poursuit. Une autre source indique que, dans son ministère, la hiérarchie a donné des instructions fermes qui sont répercutées dans tous les démembrements. Notamment les délégations régionales et départementales.

Ces notes indiquent de refermer tous les robinets à la fin du service. Signaler si un robinet est défectueux et le faire réparer afin d'éviter les fuites d'eau. Dans les couloirs d'une autre administration, un agent indique que chaque région et département est contraint d'envoyer ses factures à l'administration centrale, où une ligne est prévue pour ces dépenses. Justement pour ce qui est du payement des factures, beaucoup d'administrations peinent à régler la dette. A la CDE par exemple, un responsable revèle que l'administration publique accumule des impayés de près de 2 milliards de F pour 7 mois d'arriérés. C'est le même constat à Eneo où les factures ne sont pas payées régulièrement.