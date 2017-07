Cameroun: Processus électoral - Une mission des Nations unies au pays

L'équipe invitée par Elecam, a échangé avec le président de l'Assemblée nationale lundi soir

«Nous sommes une délégation venue du siège des Nations unies, particulièrement du secrétariat général. Nous sommes accompagnés par d'autres collègues basés sur le terrain pour une mission exploratoire, suite à une demande formulée par le président d'Elections Cameroon (ELECAM) ». Précision faite d'entrée de jeu lundi en début de soirée par le conseiller électoral et politique à la division de l'assistance électorale au département des affaires politiques des Nations unies.

A la tête d'une équipe de quatre personnalités comprenant également le représentant résident par intérim du Système des Nations unies au Cameroun, Jean Victor Bouri, le chef de la délégation onusienne, Akinyemi Adegbola n'a pas voulu en dire plus sur cette mission qu'il a entamée au Cameroun, encore moins sur l'objet des discussions qui auront duré près d'une heure avec le Très honorable Cavaye Yeguié Djibril, président de l'Assemblée nationale. Tout juste a-t-il tenu à préciser que la mission qu'il conduit a jugé nécessaire de rencontrer les personnalités camerounaises et mêmes les partis politiques, dans le cadre de cette visite au Cameroun. Il convient déjà de dire que la coopération entre Elections Cameroon et le système des Nations unies n'est pas nouvelle.

Il faut pour cela rappeler que c'est en 2010 que le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a développé et transféré à l'organe en charge de la gestion du processus électoral et référendaire, le logiciel de gestion et de traitement informatique des données électorales (SIGCE-Système d'information et de gestion cartographique des élections). Celui-ci permet notamment la saisie informatique des données dans la phase des inscriptions sur les listes électorales, la consolidation du fichier électoral en procédant notamment à son toilettage avant la publication des listes électorales provisoires.