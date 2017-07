Ile Maurice: Affaire MDFP - L'appel du DPP contre Joy Beeharry entendu le 17 juillet

«Il faut plus de transparence au sein de la SICOM.» C'est ce qu'a soutenu Satyen Bose Hoolass,… Plus »

Cette affaire remonte à août 2010. Les trois suspects ont été retrouvés en possession d'articles appartenant à la MDFP. Lors d'une précédente audience, leurs avocats avaient présenté une motion pour que le procès d'appel soit entendu devant les juges Asraf Caunhye et Abdurafeek Hamuth. Une demande qui n'a pas été agréée par le chef juge Kheshoe Parsad Matadeen. Joy Beeharry a retenu les services de Me Robin Ramburn, Senior Counsel.

C'est à cette date que sera entendu l'appel déposé par le Directeur des poursuites publiques, Me Satyajit Boolell contre Joy Beeharry, l'ex-président de la Mauritius Duty Free Paradise (MDFP) et deux ex-directeurs de la compagnie, Vèle Govinden et Udaysing Ramdonee. Il conteste la décision de la cour intermédiaire d'avoir rayé les charges de recel frauduleux contre eux.

