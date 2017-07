Ile Maurice: Meurtre à Albion - Les deux suspects face à la justice

«Il faut plus de transparence au sein de la SICOM.» C'est ce qu'a soutenu Satyen Bose Hoolass,… Plus »

Kamlesh Mansingh s'est présenté au bureau de la MCIT dans la soirée et a donné sa déposition sans son avocat, Me Ashley Hurhangee. Il nie toute implication. La police a pris ses empreintes, le mardi 11 juillet avant sa comparution en cour. Une première fouille a été effectuée dans sa maison mais rien d'incriminant n'a été retrouvé chez lui. La demeure des deux hommes a été de nouveau perquisitionnée et des chaussures ont été saisies.

Ces arrestations font suite à des informations retenues sur le terrain, par le biais des informateurs de la MCIT et le travail des enquêteurs Manoovalloo, Ramaita, Govinden, Auckloo et Ramsaran sous la supervision de Gérard Dieudonné.

L'étau se resserre autour des deux suspects et d'un troisième. En effet, c'est un appel téléphonique entre les deux hommes qui a mis la puce à l'oreille des enquêteurs de la Major Crimes Investigation Team (MCIT). Cependant, les présumés meurtriers de Janice Farman nient les charges retenues contre eux, sans toutefois pouvoir expliquer cet appel. Ravish Rao Fakhoo et Kamlesh Mansingh, tous deux âgés de 25 ans, ont été provisoirement inculpés du meurtre de l'Ecossaise.

Arrêtés pour le meurtre de Janice Farman et comparaissant en cour le 11 juillet, les suspects Ravish Rao Fakhoo et Kamlesh Mansingh seront devant la justice le 18 juillet 2017.

