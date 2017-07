Ile Maurice: Commission sur la drogue - L'audition de Roubina Jadoo-Jaunbocus attendue

«Il faut plus de transparence au sein de la SICOM.» C'est ce qu'a soutenu Satyen Bose Hoolass,… Plus »

Après Peroomal Veeren, c'est au tour de Siddick Islam, alias Ti Ner, de signifier son intention de déposer devant la commission d'enquête sur la drogue. Sa femme, Naserah Bibi Vavra, a fait une demande en ce sens hier. Dans les milieux de la police, l'on avance que Sada Curpen et Koumaren Arekin souhaitent, eux aussi, avoir droit à la parole devant la commission d'enquête sur la drogue. Ils parlent d'une «énième tentative de renverser l'enquête et de protéger quelqu'un». Coïncidence, Peroomal Veeren, Siddick Islam, Sada Curpen et Koumaren Arekin ont tous retenu les services du même avocat.

Par ailleurs, un autre avocat de Peroomal Veeren, Me Yousuf Mohamed, avait adressé une lettre à la commission d'enquête sur la drogue, lundi dernier, signifiant l'intention de son client de déposer devant la commission. L'avocat a confirmé à l'express, hier, avoir eu une réponse écrite de la commission. «Ils m'ont fait comprendre qu'ils décideront d'une convocation ou pas de Peroomal Veeren après avoir pris connaissance des détails que mon client a l'intention de partager», a souligné Yousuf Mohamed. Selon les sources bien informées de la commission, Peroomal Veeren sera convoqué «à condition qu'il s'explique sur les détails obtenus de son 'karné laboutik'». Ce «karné laboutik» avait été la source d'un différend entre les enquêteurs de la commission et les membres de la brigade antidrogue.

