Togo: L'ANVT remet ça !

Suite à l'engouement suscité par la première édition, l'ANVT (Agence Nationale du Volontariat au Togo), a décidé en collaboration avec d'autres corps de volontariat qui opèrent auTogo, dont France Volontaire de lancer la 2ème édition de ce concours qui permet aux jeunes engagés de faire connaitre ce qu'ils font et de se frotter aux autres.

Apportant des explications sur les tenants et les aboutissants de ce concours du meilleur volontaire de l'année, le Directeur général de l'ANVT, Omar Agbangba, il est question d'un moyen additionnel pour "montrer ce que les volontaires sont en train de faire, c'est le pourquoi de ce concours. Bref, communiquer sur ce que les volontaires font et amener les volontaires à prendre conscience de ce qu'ils apportent et à faire leur propre bilan".

Pour cette 2ème édition, l'une des particularités est l'ouverture de ce concours à des volontaires internationaux. Le prix Volontaire de l'année "est désormais ouvert à tous les corps de volontariat, nationaux et internationaux. Tous les volontaires vont être contactés pour être encorager à candidater. Les structures qui utilisent les volontaires qui vont postuler seront contactés pour témoigner. Le jury va faire un premier travail, ensuite, il y aura une vidéo des candidatures retenues pour la phase finale, il y aura une vidéo sur ces derniers et ce qu'ils font comme travail de volontaire. Et le public sera appelé à voter pour eux pour déterminer le meilleur", a aussi ajouté en substance M.Agbangba.

Ouvert du Ainsi, pour son volet international, on verra se frotter des volontaires de France Volontaire, Peace Corps, ONU Volontaires, VIR et autres qui viennent servir sur le sol togolais. Présent à la cérémonie de lancement, le représentant de France Volontaire au Togo, Moussa Bah, a justifié leur adhésion à cette initiative par que fait que déjà, "il existait un partenariat entre France Volontaire et l'ANVT et il y a plus de 1693 volontaires Français qui sont passés par le Togo qui offre un cadre de sécurité favorable".

Ouvert du 12 Juillet au 05 Décembre 2017, ce concours aura à primer les 5 meilleurs de la catégorie 1 (nationaux) et de la catégorie 2 (internationaux). Les prix peuvent aller selon ces informations des tablettes aux ordinateurs comme c'est le cas l'année dernière voire au-delà.

Alors mesdames et messieurs les volontaires, à vos marques, prêts, jouez !