Ile Maurice: Garde-côte nationale - Célébration du 27e anniversaire du Maritime Air Squadron

Parmi les autres étapes importantes : l'acquisition d'un second aéronef en avril 2004 ; la première sortie à Tromelin en novembre 2008 ; et l'accréditation par le Mauritius Standards Bureau en juin 2012 aux normes ISO 9001 :2008.

La mission du MAS est multidimensionnelle : fournir une surveillance accrue de la Zone économique exclusive (EEZ) de Maurice ; mener des opérations de recherche et de sauvetage autour de Maurice ; améliorer la communication de et entre les îles de Maurice notamment Agaléga, Rodrigues, St Brandon et Tromelin ; fournir un moyen d'évacuation de victimes en cas de catastrophes ; augmenter les missions de contrôle contre la pollution ; et mener des patrouilles antipirates.

Le premier aéronef, le Dornier DO-228 (MPCG-1), est arrivé à Maurice en juin 1990. Il était fabriqué par Hindustan Aeronautics Limited en Inde. L'acquisition du second, le Defender, du fabriquant Pillatus Britten Norman du Royaume-Uni, a été effectuée en octobre 1992. Le troisième aéronef, le Dornier DO-228 (MPCG-3) a été acheté auprès de Hindustan Aeronautics Limited en Inde et a été commissionné en avril 2004.

