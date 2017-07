Sénégal: Législatives 2017 - La plateforme de veille appelle à la vigilance des femmes

La plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité « Ettu Jamm » a tenu un… Plus »

En attendant la réaction des autorités face aux doléances des femmes, la plateforme de veille qui est coordonnée par Femmes Africa Solidarité (FAS), une ONG qui jouit d'une expérience et d'une crédibilité nationale et internationale, a lancé l'initiative « Une femme 100 francs par mois ». Ce qui donne le ton à la constitution d'un fonds pour les femmes et qui, à terme, leur vient en appui dans leur besoin de formation.

Une démarche qui sera menée avec brio par des femmes formées en monitoring. Un exercice qui s'annonce sans grande difficulté compte tenu du rôle de premier plan que la Plateforme a joué dans la gestion des violences qui ont laissé planer de sérieux doutes sur la possibilité de tenue d'élections apaisées au Sénégal en 2012 et en 2014. Période où, selon Penda Seck Diouf, la plateforme s'est distinguée par son leadership dans le domaine de l'observation et l'accompagnement.

Dans la recherche d'élections sans heurt, Mme Diop qui, par ailleurs, est Envoyée Spéciale du Bureau de la Commission de l'Union Africaine pour les Femmes, la Paix et Sécurité, estime qu'« il faut également veiller à ce que les cartes d'électeur soient disponibles avant le scrutin et éviter les poches de tension le jour du vote ».

La plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité sort satisfaite de sa tournée qui lui a permis de mesurer le degré d'engagement et la détermination des femmes pour la tenue d'élections législatives apaisées. Ce qui, aux yeux de Mme Bineta Diop, n'est pas une raison pour baisser les bras dans la recherche de cet objectif ambitieux dans un contexte électoral déjà émaillé par des cas de violences.

