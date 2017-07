Cameroun: Examens officiels - Les frais de correction toujours attendus

Malheureusement, la disponibilité de notre subvention dans le compte n'a pas été possible avant une certaine date. En début avril, on nous a signalés l'approvisionnement de notre compte et le 13 avril, nous avons procédé à l'appel des fonds. Je ne peux pas répondre avec exactitude s'il y aura réclamations ou pas. Mais nous pouvons vous rassurer que nos comptes sont appropriés », avait alors indiqué le

«Les corrections du baccalauréat de l'enseignement secondaire général se sont achevées il y a près de deux semaines mais jusqu'à ce jour, les correcteurs n'ont toujours pas perçu les frais relatifs à cette tâche », s'indigne un enseignant sous anonymat. Les examinateurs sont aux abois. Ils attendent toujours la première partie de cette correction. Il s'agit d'environ 20.000 Fcfa à raison de 200Fcfa par copie [selon les jurys Ndlr]. Pour ces derniers cette situation reflète le manque de considération qu'on voue à leur endroit. Un autre enseignant s'insurge « qu'il s'agit d'une négligence pure et simple. Les textes de l'année scolaire qui s'achève ont été signés le 21 juin 2016 et cette échéance était prévue. Qu'on nous dise aujourd'hui que les finances n'ont pas d'argent pour nous payer est une insulte».

