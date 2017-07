Sénégal: ODD - La Commission sur le large bande appelle les dirigeants du monde à agir

La Commission sur le large bande appelle les dirigeants du monde entier à exploiter les potentialités de développement des TIC pour favoriser la réalisation des ODD.

Dans une déclaration présentée au Forum politique de haut niveau pour le développement des Nations Unies, la Commission sur le large bande souligne que les TIC constituent, à elles seules, le moyen le plus puissant dont on dispose pour stimuler le développement dans le monde

Cette déclaration a été prononcée à l'occasion du Forum politique de haut niveau pour le développement durable de 2017, réuni à New York du 10 au 19 juillet, pour orienter l'action menée à l'échelle mondiale en vue d'atteindre les Objectifs de développement durable.

Dans cette déclaration, ajoute le communiqué, la Commission qui se compose de hautes personnalités, notamment des P.-D. G et des dirigeants d'entreprises du secteur privé, des décideurs et de hauts représentants des gouvernements, des organismes internationaux, des universitaires et des organisations œuvrant dans le secteur du développement, met l'accent sur les multiples façons dont le large bande peut stimuler le développement durable dans le monde et ainsi améliorer les conditions de vie de millions d'individus sur la planète.

Les technologies large bande peuvent notamment contribuer à répondre à des besoins fondamentaux tels que les soins de santé et la production alimentaire, aider à sortir les populations de la pauvreté grâce aux possibilités offertes par le commerce électronique et à la création d'emplois, faciliter le suivi des changements climatiques et des processus planétaires et réduire la fracture numérique entre les hommes et les femmes.