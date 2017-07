Congo-Brazzaville: Incertitude sur la tenue des élections dans le Pool au Congo

Dimanche prochain, les Congolais sont appelés à voter. Le scrutin est maintenu sur l'ensemble du territoire, mais une partie de la société civile appelle au boycott. Notamment dans la région du Pool.

'Le boycott ne sert à rien' Joachim Mbandza (Rassemblement pour le Congo) - MP3-Stereo

Les autorités congolaises ont opté pour un processus électoral qui se déroulera dans tout le pays. Il y aura donc aussi des élections dans le Pool, une région touchée par des combats entre l'armée congolaise et les rebelles du pasteur Ntumi.

Un candidat, Joachim Mbandza, inscrit sur la liste du district de Mbandza Ndounga, s'apprête à rejoindre ses équipes qui battent déjà campagne dans ce district, pourtant secoué par les violences.

"On ne résoudra rien avec une attitude de boycotter et de baisser les bras", explique Joachim Mbandza, candidat du Rassemblement pour le Congo (RC). "Au contraire, on condamne les populations à la souffrance. Je crois que chaque fois que c'est possible il faut essayer de faire quelque chose. Par exemple, pour un disctrict comme Mbanda Ndounga, une bonne partie de la population a fui les combats et se retrouve à Brazzaville. Ce sont des gens qui souhaitent retourner dans leur village et personne ne leur dit rien."

Selon les organisations humanitaires et la société civile, plus de 30.000 personnes ont été déplacées à cause des violences armées dans cette région. L'électorat est dispersé mais aussi frappé par la famine et la maladie.

Le président de la fondation Ebina, Joe Washington Ebina, appelle pour sa part au boycott de ces élections pour permettre à la communauté nationale de porter son attention sur les déplacés du Pool.

"On ne s'occupe pas du bien-être des populations mais on s'occupe de leur droit de vote", explique-t-il. "C'est aberrant. C'est un Congo qui marche à deux vitesses et c'est incompréhensible. Voilà pourquoi nous avons demandé aux populations de boycotter, d'ignorer cela et de trouver plutôt des solutions pour les familles pauvres qui arrivent à Brazzavaille et qui sont désœuvrées. Les candidats sont insensibles aux souffrances des populations voilà pourquoi ils ne trouvent pas comment subvenir à leurs besoins.Comment pouvez-vous trouver normal qu'il y ait des enfants mal nourris auxquels ils distribuent des t-shirts de campagne ? Vous pensez que les tee-shirts peuvent nourrir les gens? C'est incroyable."

Le premier tour des élections législatives et locales aura lieu le 16 juillet prochain. La campagne électorale bat son plein depuis quelques jours.