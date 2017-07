Le candidat du Rassemblement pour la démocratie et le développement (RDD) dans le département de la Cuvette, à Owando centre, Jean Jacques Serge Yhomby Opango, a tenu le week-end dernier son premier meeting pour rassurer la population de sa victoire.

Opposé à deux candidats, notamment un indépendant et un autre du Parti Congolais du Travail (PCT), le candidat du RDD se dit moins inquiet pour le vote du dimanche 16 juillet et très rassuré pour cette élection. Pour lui, il sera élu député d'Owando centre. Les raisons de cette assurance se résument, selon Jean Jacques Serge Yhomby Opango par le fait qu'il bénéficie actuellement du soutien indéniable des fils et filles sa localité, notamment ceux de sa circonscription électorale.

Ainsi, cette confiance se justifie aisément à travers l'engouement de la population d'Owando au cours du meeting suivi du carnaval qui a duré plus de cinq heures. « Je viens de me rendre compte et de réaliser que les populations d'Owando sont heureuses de retrouver un fils du terroir qui décide maintenant de défendre les couleurs et les intérêts de leur localité à l'Assemblée nationale. Car il est temps que les populations écoutent aussi un autre son de cloche. Je sais que je vais gagner et notre victoire est celle de tous les Congolais qui manifestent la ferme volonté de transformer Owando », a reconnu Jean Jacques Serge Yhomby Opango.

Avant de dévoiler son programme qui est basé sur trois points : la promotion de la transparence, l'esprit collectif et d'ouverture, le candidat du RDD a édifié ses mandants sur le rôle que devrait jouer un député une fois élu. Ainsi selon lui, le rôle premier du député est de légiférer et voter les lois et de plaider pour l'amélioration des conditions de vie des populations et non d'offrir des cadeaux aux gens, de construire les ponts et les routes, parce que ce rôle régalien est réservé à l'Etat.

« Le 16 juillet 2017, au-delà des divergences politiques, nous sommes une fois de plus appelés aux urnes. Devant ce combat, nous devons nous unir pour être réellement au service de notre localité afin d'obtenir des résultats concrets relatifs aux priorités que nous avons tous en partage à savoir, le renouveau démocratique, la moralisation de la vie politique, l'emploi, la sécurité, l'éducation, la justice sociale et le développement ».

Invitant les populations à voter dans la paix et dans le calme, Jean Jacques Serge Yhomby Opango s'est servi du balai comme signe traditionnel de mise en garde à tous ceux qui seront animés d'un esprit de violence pour déstabiliser le déroulement normal des élections. « Que les choses se passent dans le calme et dans un esprit apaisé et que, celui qui perd ait le fair-play d'accepter sa défaite », a-t-il conclu.