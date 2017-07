Congo-Brazzaville: Législatives et locales 2017 - Devic Bissouta se dit confiant d'emporter les élections à Lumumba 2

Le candidat du parti congolais du travail (PCT), dans la deuxième circonscription électorale du premier arrondissement (Lumumba 2), Devic Bissouta, l'a déclaré a l'occasion d'une rencontre qui l'a réuni le 11 juillet avec les habitants des quartiers 105, 106 et 109 dans le cadre de la poursuite de sa campagne dans les 7 quartiers qui composent Lumumba 2 sur le thème « Être plus proche des populations ».

S'adressant ainsi aux habitants de ces quartiers, Devic Bissouta a expliqué qu'il ne s'agit pas au cours de ces retrouvailles de faire des promesses stériles aux habitants de Lumumba en vue de conquérir la confiance de ces potentiels électeurs. Il a rappelé à ses interlocuteurs le rôle d'un député à l'assemblée. Il a aussi signifié que les nombreuses préoccupations des habitants de Lumumba 2 sont connues de lui pour la simple raison que lui et sa suppliante sont tous deux fils et filles de cette circonscription et y habitent toujours. « Je suis né et grandi à Lumumba 2, je suis confiant d'emporter les législatives au premier tour dans cette circonscription électorale, ainsi ne vous laissez pas bercer par des paroles et des promesses faites par des candidats faiseurs d'illusions qui, après s'être élus, ne reviendront plus jamais envers vous en vue de vous rendre compte des différents travaux de l'hémicycle. Ce sont des oiseaux de mauvais augure. Moi et ma suppliante nous sommes des poulets qui reviendrons toujours dormir dans leur poulailler, c'est-à-dire à Lumumba 2 », a-t-il déclaré.

Réagissant ainsi au message du candidat, Adrien Marc Biyimbolo et Francisca Missamou, des habitants de Lumumba 2, ont dit que le temps est venu pour eux et d'autres habitants de leur circonscription d'avoir un nouveau représentant à l'hémicycle en vue d'apporter des solutions à plusieurs problèmes qui minent cette circonscription. « Nous sommes tous derrière le candidat du PCT, Devic Bissouta et sa suppliante Geneviève Ongoli Loumingou, les enfants du quartier, ils porteront haut notre voix à l'assemblée nationale afin que les problèmes des populations de Lumumba 2 soient examinés par le gouvernement de la république », ce sont-ils exprimés.

Rappelons que Lumumba 2 est composé de sept quartiers, notamment 105, 106,107, 108, 109, 113 et 114. Cette rencontre fait suite à d'autres rencontres déjà effectuées par le candidat dans d'autres quartiers de cette circonscription. Ainsi pour pallier tant soit peut à quelques problèmes des habitants de sa circonscription, le candidat Devic Bissouta à réhabilité le réseau d'eau du quartier 114. Ce quartier est privé d'eau depuis près de 30 années. La rue Mafouta de ladite circonscription a été aussi réhabilitée par le candidat.