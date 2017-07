Ile Maurice: Allô ? 87 % des Mauriciens âgés de plus de cinq ans possèdent un portable...

Le téléphone portable est de plus en plus populaire à Maurice. Surtout parmi les plus jeunes, voire les enfants. Un rapport de Statistics Mauritius 2016, rendu public en ce mercredi 12 juillet, stipule que 95,8% des foyers mauriciens en possédaient un en 2016.

De plus, les données démontrent que 87,3 % personnes âgées de 5 ans et plus utilisent un portable. Et, de toutes les tranches d'âges d'utilisateurs interrogées, on remarque une hausse importante. Idem pour les smartphones : une hausse de 39 % est notée chez les utilisateurs âgés de 12 ans ou plus. De l'autre côté, 70 % des jeunes de 20 et 29 ans possèdent un smartphone, ce qui représente une hausse d'environ 30 % en deux ans. Un million de cartes SIM sont, par ailleurs, en circulation.