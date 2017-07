Ile Maurice: Accident à Rodrigues - Plusieurs blessés à déplorer

Le 10 juillet, un accident de la route survenu à Jeantac, à Rodrigues, a fait plusieurs blessés. L'un d'entre eux, qui est aussi le propriétaire du véhicule, a été transféré à Maurice le 11 juillet pour des soins avancés dus à des blessures jugées sérieuses.

L'accident implique le conducteur d'un véhicule de la marque Land Rover. Ce dernier, âgé de 27 ans est un habitant le village de Brûlée. Il transportait six personnes. La voiture venait en direction de Grand Baie et se dirigeait vers Caverne Provert quand le conducteur a perdu le contrôle. Le véhicule a alors fait un tonneau avant de se retrouver sens dessus dessous. Plusieurs occupants ont alors été éjectés de la voiture. Ils ont tous été blessés à divers degrés et ont été conduits à l'hôpital Queen Elizabeth à Crève-Cœur par ambulance où ils ont reçu les premiers soins.

Entretemps, les officiers du poste de police de Port Mathurin ont été mandés sur les lieux. Par la suite, deux des blessés ont été admis aux soins intensifs de l'hôpital tandis qu'un autre a été admis au « male ward » de l'établissement. Une autre victime a été transportée au centre de santé de Mont Lubin et y a été admise.

A l'hôpital de Crève-Cœur, le conducteur devait être soumis à un alcootest mais le médecin traitant s'était montré réticent car le jeune homme portait de multiples blessures au visage. Toutefois, avec le consentement de ce dernier et du médecin, un échantillon de sang a été prélevé à des fins d'analyse. Il ressort qu'au moment de l'accident, la route était sèche et n'était ni en réparation ni éclairée. Le véhicule, très endommagé, a été remorqué au quartier général de la police en attendant qu'une enquête démarre pour déterminer les causes exactes de l'accident.