Tunisie: Faut-il vraiment blâmer les élus ?

Bien qu'il fût présent samedi dernier à l'hémicycle, le président du groupe parlementaire de Machrou Tounes, Abderraouf Cherif, défend ses collègues en expliquant que les questions aux membres du gouvernement concernent en premier ceux qui les ont posées. « Moi, j'étais présent parce que notre groupe a posé trois questions et j'étais intéressé par les réponses », dit-il, tout en estimant que le plus important était la présence des députés lors des votes des projets de loi. « Pour le reste, l'absence n'est même pas comptabilisée », précise-t-il. Par ailleurs, en raison de l'importance du volume de travail à l'Assemblée en cours de semaine, le bureau de l'ARP a décidé de décaler les questions au gouvernement au samedi.

La présence de 217 députés ne sert dans ce cas qu'à remplir les sièges du parlement ou à faire de la figuration. D'un autre côté, il est vrai que la réponse du ministre devrait normalement intéresser l'ensemble des élus du peuple et pas seulement celui qui pose la question. Une assemblée sur laquelle repose en théorie le régime politique du pays devrait faire preuve de plus de responsabilité. Il est évident que les députés ne peuvent pas tous être présents, mais de là à se retrouver avec une pincée de députés, l'image peut choquer.

Ensuite, le parlement exerce à la fois une fonction législative (examen et vote des projets de loi) et une fonction de contrôle du travail du gouvernement auquel il a accordé sa confiance (questions orales et écrites aux membres du gouvernement). Samedi, il s'agissait, en l'occurrence, d'un travail de contrôle à travers des questions spécifiques posées à des ministres ou des secrétaires d'Etat. Lors de cet exercice, l'échange se fait exclusivement entre le membre du gouvernement et le député qui a posé la question.

L'élu, dès son entrée au parlement, est affecté à une commission spécifique, comme par exemple celle des finances ou celle de la législation générale. Ces commissions se réunissent de manière plus ou moins régulière, font des auditions de responsables et étudient les projets de loi qui leur sont soumis, dans le cadre d'un travail très technique.

