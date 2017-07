Cameroun: Quand Dame Nature... se «gâte»

opinion

Quelle époque ! Époque aussi marquée par cette pluie de nouvelles informations sur ses caprices, ses facéties, ses fâcheries, régulières. Régulières, pour ne point, par moments dire permanentes.

C'est vrai qu'avec l'expansion tous azimuts des médias, au jour d'aujourd'hui, l'information circule nettement plus vite qu'hier et avant-hier. Dans un contexte redoutablement concurrentiel, l'instantanéité ou presque, devient un des impératifs majeurs, de la plupart des médias. Crédibilité, audience et même survie, s'obtiennent également à ce prix. Alors, que des drames, des tragédies entrainant mort, désolation, désarroi soient ainsi surexposés, comment s'en étonner ? Du coup, comme écrit plus haut, ses caprices, ses facéties, ses fâcheries occupent le devant de la scène médiatique.

En direct (ou ce qui lui ressemble), on les vit. Lui ? Le... climat. Le climat dont les contorsions, les galipettes, se traduisent par le déchaînement des éléments. Dès lors, ouragans, typhons, orages secs, températures voguant entre les extrêmes, tsunamis, orages secs, etc., montrent la fragilité extrême, de notre bonne vieille planète. Fragilité de notre bonne vieille planète, ainsi que celle des hommes et des femmes, l'habitant. En un seul petit instant, le déchaînement des éléments de la nature, réduit à néant, ce qui les amène à se... « prendre la tête » : leurs avoirs matériels. Tout récemment au Portugal, les terribles dégâts causés par le non moins terrible « orage sec », dépassent tout discours.

Avec, pour conséquence le rare déchaînement du feu, des flammes inarrêtables, réduisant tout en cendres sur leur passage ! Et les récentes inondations en Chine, avec des éboulements de terrain meurtriers et destructeurs, au possible. Sans parler des ouragans, tremblements de terre à Haïti de très sinistre évocation. Evidemment, ce tableau n'a rien d'exhaustif. Sauf que continuer la sinistre noire énumération, ça suffit ! Tout cela, pour le réaffirmer, les changements, les bouleversements climatiques, consécutifs à la destruction de l'environnement ne rigolent pas. Ils nous concernent tous. Gare donc ! En cette période de vacances et même durant l'année scolaire, il faut sensibiliser les enfants, sur l'impérieuse nécessité de la préservation de la Nature.