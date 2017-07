Cameroun: Ngaoundéré III - Les petits pas vers la modernité

On y dénombre aussi une forte communauté d'étudiants tchadiens et centrafricains, qui viennent s'abreuver à la source du savoir. La culture de l'acceptation de l'autre est très enracinée ici. Même au niveau politique, cette cohabitation est expérimentée, avec succès. Cinq partis politiques siègent au conseil municipal, dirigé par un exécutif RDPC. Ngaoundéré III est un creuset, un laboratoire de la démocratie locale, qui écrit sa petite histoire, à l'ombre du grand Ngaoundéré.

C'est l'un des greniers de la ville. Là-bas, on cultive tomate, pommes de terre, arachides, maïs. Le secteur est aussi une zone d'élevage par excellence. Le paysage regorge de pâturages pour le bétail. Les populations pratiquent également l'apiculture. L'une des activités les plus denses, reste le transport par taxis et minibus. Comme toutes les villes universitaires, Dang a aussi son lot de problèmes.

