Tunisie: Thamri, Hammami et Omrani dans le collimateur

S'il ne remédie pas au plus vite à l'assèchement de ses caisses, le Club Olympique de Medenine va avoir du mal à tenir son rôle au mercato d'été et à étoffer son effectif comme l'espèrent ses supporters. Ces derniers sont conscients que le potentiel humain actuel, s'il a permis la remontée en Ligue 1, n'en reste pas moins largement insuffisant pour tenir la route parmi l'élite où les exigences sont supérieures. Afouène Gharbi a établi une liste de joueurs ciblés à engager selon les insuffisances constatées dans les trois compartiments du jeu. La balle est désormais dans le camp du comité directeur sudiste.

On parle actuellement de contacts établis avec quelques joueurs d'expérience: le gardien Khemais Thamri (ex-El Gaouafel Sport de Gafsa et Olympique de Béja), le défenseur axial Ali Hammami (ex-Olympique de Béja et Stade Gabésien) et l'arrière central Ameur Omrani (ex-OBéja). En contrepartie, Ezeddine Ben Abid a quitté le club du Sud-Est en direction du voisin, l'Union Sportive de Tataouine.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.