Angola: Clinton Mata - L'Angolais dans le viseur de Genk

Clinton Mata n'a toujours pas quitté Charleroi. Annoncé sur le départ depuis plusieurs mois, le back droit est toujours avec les Zèbres. L'international angolais pouvait aller au RSC Anderlecht. La Maison Mauve avait remis une offre concrète de 3 millions d'euros au Sporting de Charleroi, mais le latéral des Palancas Negras n'y a pas donné suite.

Comme nous vous l'annoncions, la piste Anderlecht s'est considérablement refroidie ces derniers jours. On supposait qu'il avait des offres plus intéressantes émanant de clubs de Ligue 1 (Nice, Marseille). Toujours rien de concret, semble-t-il, alors qu'on approche de la mi-juillet et que le Sporting Charleroi aurait aimé avoir des certitudes le plus vite possible. Mais une offre venue de... Belgique serait possible.

Selon le quotidien Het Laatste Nieuws, le Racing Genk ferait actuellement le forcing pour débaucher le Zèbre. Reste à voir si le club de la Luminus Arena sera prêt à déposer les 3 millions d'euros que demande le Sporting sur la table de la direction carolo et surtout si Clinton Mata acceptera l'offre limbourgeoise.