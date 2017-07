La préparation des 8e Jeux de la Francophonie, a été au menu de la 101e session du Conseil Permanent de la Francophonie (CPF) qui a été présidé hier, mardi 11 juillet 2017 à Pari, par la Secrétaire générale de la Francophonie Madame Michaëlle Jean. Selon le communiqué envoyé le même jour, près de 4000 jeunes artistes et sportifs venus des cinq continents se retrouveront à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017 pour cet événement organisés tous les 4 ans et placée sous le signe de la Solidarité, de la diversité et de l'excellence. Cette 8e édition a pour ambition de s'inscrire dans un projet de développement et de renforcement de la cohésion nationale en Côte d'Ivoire

Les 53 délégations attendues se préparent, selon le même document, activement pour remporter un maximum de médailles et vivre intensément ce grand rendez-vous de la jeunesse francophone, diffusé par la Radio-télévision ivoirienne (RTI) et largement couvert par les télédiffuseurs partenaires tels que TV5Monde, France Médias Monde (France24, RFI, MCD), Africable, Télésud, Vox Africa, CCTV,etc. Les organisateurs, ajoute t-il, ont tout spécialement souhaité doter, à moyen et long terme, le pays d'une offre infrastructurelle sportive et culturelle à la dimension des attentes de la jeunesse ivoirienne.

Ainsi, précise la même source le village des Jeux de la Francophonie, construit pour héberger les jeunes sportifs et artistes « constituera le legs le plus visible et le plus important de l'organisation de ce grand événement ». Outre le sport, il a été débattu, de nombreux dossiers politiques, diplomatiques et économiques, de l'état de la programmation multilatérale francophone. Abidjan abritera également les 22 et 23 juillet, une Conférence des Ministres francophones de la Culture, 16 ans après celle de Cotonou en 2001. Quatre axes de réflexion ont été privilégiés : la régulation mondiale des enjeux et défis culturels, à l'ère du numérique ; culture et développement humain durable, économie de la culture, coopération et solidarité internationale.