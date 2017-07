Ghana: Frank Acheampong - Le Ghanéen en route pour la Chine

De quoi quadrupler sa fiche de paie actuelle... Un salaire suffisant pour lui faire oublier ses rêves de Premier League mais Acheampong ne devra pas traîner. Le coût de la transaction serait estimé à 6 millions d'euros et le joueur toucherait un salaire quatre fois supérieur à celui perçu à Anderlecht. Acheampong était surnommé le « Little Messi » à son arrivée dans le club bruxellois en 2013. A l'époque, les dirigeants anderlechtois avaient déboursé un million d'euros au club thaïlandais de Buriram United.

Alors qu'Anderlecht lui avait promis en janvier dernier que s'il terminait la saison au Sporting, il bénéficierait d'un bon de sortie cet été en cas d'offre intéressante pour toutes les parties, on semble en effet proche de la fin de l'aventure bruxelloise de Frank Acheampong. À Tianjin, on lui propose un salaire monstrueux : un peu plus de 300.000€ par mois, près de 3,7 millions par an.

