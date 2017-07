Tunisie: Toni Gerona à la barre

Il sera le nouveau sélectionneur national pour les trois prochaines années.



Le dossier du sélectionneur national a enfin trouvé son épilogue. C’est l’Espagnol Toni Gerona qui sera le nouvel entraîneur de la sélection nationale seniors pour les trois ans à venir. Gerona a été recommandé par le célèbre Valero Rivera, l’ex-sélectionneur de l’Espagne et actuel entraîneur du Qatar.

Il a notamment entraîné les équipes de Barcelone U16 et B et Al Jaïsh du Qatar, la saison dernière, où il avait notamment sous sa coupe l’international tunisien Issam Tej. Toni Gerona a donné son accord et sera bientôt à Tunis pour parapher son contrat. D'ailleurs, il sera présenté aux représentants des médias le 17 juillet lors d'une conférence de presse en présence du président de la fédération, Mourad Mestiri.

Un autre choix a été fait, celui du préparateur physique. C'est Amor Khedhira qui occupera le poste. L'enfant de Hammamet, qui a travaillé entre autres à l'Espérance Sportive de Tunis avant de partir au Qatar, est le plus indiqué. Reste à savoir qui sera l'adjoint de Tomi Gerona. Des noms circulent, bien que le président de la fédération soit discret jusqu'à la nomination officielle de l'adjoint en question.

Cap sur Aïn Draham

Au lendemain de la conférence de presse, soit le 18 juillet, l'équipe de Tunisie sous la houlette de Toni Gerona mettra le cap sur Aïn Draham. Ce premier rassemblement de la sélection nationale durera un peu plus d'une dizaine de jours, exactement du 24 juillet au 5 août.

Rappelons que la prochaine échéance du sept national est le championnat d'Afrique des nations prévu en janvier 2018 au Gabon.

La sélection féminine à Bizerte

Avant le coup d'envoi de la nouvelle saison, le sélectionneur national de l'équipe de Tunisie féminine senior a tenu à rassembler ses joueuses pour un premier stage à Bizerte qui s'achèvera le 14 juillet, et ce, en prévision de la participation au Mondial d'Allemagne prévu du 1er au 17 décembre 2017. Pour ce premier rassemblement, Issam Lahyani a retenu les 24 joueuses suivantes : Fadia Omrani, Nesrine Hamza, Basma Sfar, Oumayma Gdoura, Ons Amari, Fatma Bsouri, Mariem Rezgui, Ons Khouja, Maroua Dhaouadi, Sirine Farhani, Sondès Hachana, Takoua Chabchoub, Wafa Kefi, Jawaher Meddeb, Jawaher Khouraïchi, Mouna Jlizi, Rakia Rezgui, Oumayma Harbaoui, Oumayma Dardour, Saïda Rejeb, Hounaïda Younès, Amal Hamrouni, Eya Ben Abdallah et Fatma Sfar. Ce groupe comprend deux expatriées, en l'occurrence Takoua Chabchoub (La Garde France) et Fatma Sfar (Vaul en Velin France).