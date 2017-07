Tunisie: Qui veut entraver les travaux de la commission d'enquête ?

Aussi, faudrait-il rappeler que plusieurs autres commissions ont été créées et dont les travaux n'avaient abouti à aucun résultat concret. La plus importante d'entre elles est la commission d'enquête sur l'assassinat de Ckokri Belaid.

La commission est née avec un handicap majeur. L'absence d'un cadre juridique qui définit les missions des commissions parlementaires ne permet pas de mener à bien les investigations et, subséquemment, elle ne saurait aboutir à des résultats palpables. Car, enquêter sur les responsabilités de l'endoctrinement, l'embrigadement et l'envoi des jeunes Tunisiens vers les zones de conflits touche des réseaux très larges impliquant des partis politiques, des associations et des parties étrangères. Déjà, des soupçons pèsent sur de nombreuses personnalités qui étaient au pouvoir et elles sont souvent citées nommément parce que, dans l'exercice de leurs fonctions, elles avaient facilité, par leur impassibilité, le transfert des jeunes.

De son côté, le rapporteur de la commission, la députée Farida Labidi du mouvement Ennahdha, a expliqué que l'absence de cadre juridique organisant les commissions d'enquêtes parlementaires risque d'impacter les travaux de la commission. Elle a appelé à plus de « transparence et d'impartialité », pour ne pas tomber dans les tiraillements politiques.

Ces déclarations ont fait réagir les membres nahdhaouis de la commission. Noureddine Bhiri, le président du groupe parlementaire, a déclaré que les accusations de Leila Chettaoui ne font qu'envenimer la situation et ne permettent pas de lever le voile sur la vérité. Il ne faut pas, a-t-il ajouté, «anticiper les travaux de la commission en avançant de fausses accusations et perturbant ses activités par des déclarations irresponsables».

Financées, selon ses dires, par l'Etat de Qatar, ces « associations avaient reçu des virements allant de 100.000 à trois millions de dinars chacune. « Le mufti de Daech, a-t-elle souligné, un Saoudien aujourd'hui en prison, était venu en Tunisie en décembre 2011 », juste après les élections de l'Assemblée nationale constituante qui ont vu l'arrivée au pouvoir de la Troïka formée du mouvement Ennahdha et des partis CPR de Moncef Marzouki et Ettakatol de Mustapha Ben Jaâfar. Il avait été accueilli à bras ouverts pour participer à «la transformation des réseaux salafistes du pays en réseaux salafistes jihadistes».

Leïla Chettaoui a balancé des accusations d'une extrême gravité. Elle a affirmé que « 200 associations caritatives et religieuses constituées après septembre 2011 avec la bénédiction d'un parti politique » qu'elle a évité de nommer, « ont été impliquées dans l'endoctrinement et l'embrigadement des jeunes ».

D'autant, a-t-elle insisté, que la partie syrienne a fait part de la disposition d'apporter son aide à ce sujet. Son collègue Sahbi Ben Fredj, l'un des députés qui étaient en voyage à Damas et qui ont rencontré le président syrien Bachar Assad, est allé plus loin en menaçant de faire la lumière sur les parties au sein de l'administration de l'ARP qui entravent les travaux de la commission.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.