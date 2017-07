Tunisie: Préjugés défavorables...

Mauvaise organisation...

Ministère des Sports-Cnot-fédération sportives, ce trio responsable de l'élite joue-t-il vraiment le bon rôle ? Le système élite s'articule autour de ces trois structures qui, en théorie, se complètent mais qui en réalité se dérangent, se mettent contre les champions. Comment? Ces trois entités gèrent très mal la détection, l'accompagnement et le financement de l'élite. Chacun y va de son côté sans se soucier de la qualité, du respect des normes.

On peut même dire qu'à cause de ces méthodes de travail caduques, de ces conflits personnels entre les trois structures (c'est le véritable malheur de notre sport), l'évolution des athlètes se fait d'une manière aléatoire. Parfois, une performance surgit soudain grâce à un talent fou, le courage de l'athlète et surtout la qualité de son staff. C'est pourquoi on a des performances de haut niveau «sporadiques» et non régulières et continues dans la durée.

Et malgré les efforts qu'on fait pour suivre l'évolution de l'élite (statistiques, base de données gérée par l'unité élite au ministère des Sports), on est loin de ce que font les grandes nations du sport. Elles ont beaucoup de moyens oui, mais elles ont aussi une organisation irréprochable entre les fédérations sportives et leur environnement, elles ont changé et innové leur modèle de gestion de l'élite.

Elles planifient tôt les Jeux olympiques et les championnats du monde et mettent les meilleurs techniciens et administrateurs pour planifier la carrière de leurs champions. Ce n'est pas toujours une question d'argent, mais d'organisation et de bon sens. Notre système d'élite se transforme en un espace fermé, mal conçu et surtout figé. On ne veut pas changer, on ne veut pas irnover car cela mettra beaucoup de gens incompétents dehors et ça ne les arrange pas.

Beaucoup de temps perdu au niveau des fédérations sportives qui soufflent tant de l'anarchie et du peu de moyens, mais aussi beaucoup de champions «grillés» dès leurs premiers pas pour différentes raisons. Le ministère des Sports continue de gérer suivant des normes classiques (le titre 1 et 2, en attendant le budget par objectifs) la relation avec les fédérations sportives, le Cnot, lui, est loin de prendre la moindre décision efficace pour ce qui est de la planification des Jeux olympiques.

L'expérience de la commission mixte entre le ministère des Sports et le Cnot, lors des Jeux de Rio, a-t-elle annoncé un changement profond ? Loin de là. Des présidents de fédérations membres du Cnot ont été accusés de favoriser leurs athlètes (juge et partie). On attend encore et toujours que l'on ait le courage de changer l'approche élite. Sinon, on n'aura pas de champions confirmés demain.