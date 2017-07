Burundi: Dans la peau des réseaux sociaux

Et si Internet était une personne ? Et si les réseaux sociaux pouvaient nous parler ? N'allez pas chercher loin, la plume de la blogueuse Bella Lucia Nininahazwe leur a donné vie. Dans un monologue fictionnel, les réseaux sociaux nous décrivent diverses personnalités dans lesquelles chacun pourra se reconnaître. Serait-ce un moyen de nous aider à nous remettre en question ?

Elle, c'est notre meilleure amie. Active presque 24h sur 24, elle est toujours concentrée sur les photos. Passant d'Instagram, WhatsApp, Snapchat à Facebook, elle télécharge, regarde et garde les photos. Va-t-elle en faire un album ? Un musée peut être. Et les photos ne cessent jamais de tomber. Elle publie jusqu'à une trentaine d'images par jour. Elle se fiche de tout, de l'accoutrement, du décor, du moment, des conséquences. Elle nous confie toute sa vie privée, ou presque. De notre côté, nous continuons à lui faire un clin d'œil en lui rappelant ce qu'elle a publié l'année dernière, histoire de lui signifier que si elle a oublié, nous, nous gardons, mémorisons tout. On continue d'espérer qu'elle comprendra, avant qu'il soit trop tard.

Et ce gars-là ? Nous pensons qu'il est spécialiste en insultes. Si tu penses qu'on exagère, visite ses comptes (réels comme fantômes) et tu verras qu'il est doué dans le domaine. Un ami poste un avis contraire au sien, et hop ! la boite de pandore est ouverte : images deshumanisantes, insultes grossières,... Rien ne le rebute. Malheureusement, parfois il prend cela comme un jeu sans se rendre compte qu'à l'autre bout du clavier c'est le rire jaune, et qu'à cause de lui, certains vont jusqu'à commettre l'irréparable.

Puis il y a cette amie qui a trouvé en nous un coach. Passionnée par le domaine de l'art, elle côtoie les artistes du monde entier au travers de nous. Des publications inspirantes sur Facebook aux photos artistiques sur Instagram en passant par les tutos sur You tube, elle observe, analyse, étudie pour apprendre. Deviendra-t-elle une grande artiste grâce à nous ? Ou finira-t-elle par abandonner, sous-estimant son art ? Le jour où elle décidera de tout plaquer, se souviendra-t-elle que sur internet tout est surfait, que cette perfection qui lui a fait si peur n'est qu'une illusion ?

Enfin vient celui qui a tout compris. Il est passé par nous pour développer et déployer son business dans toute la région. Alors que ses amis se contentaient de chatter pour chatter (ou chercher l'âme-sœur tout comme l'histoire d'un soir), lui avait un objectif : étendre ses affaires. Il a su profiter de notre disponibilité et avance à pas de géant. Maintenant il a des points de ventes dans toute la région et renforce son networking avec les gens qui œuvrent dans le même domaine. Va-t-il étendre son business à l'échelle mondiale? Qui sait ? Mais entre nous, il est grand temps de lui rappeler qu'internet, ce n'est pas que les petites annonces. On est aussi là pour vous aider à vous détendre.

Allez, faites-nous un sourire ! Peut-être que vous lisez ce texte parce qu'un ami vous l'a envoyé par WhatsApp, ou que vous l'avez trouvé sur Facebook ou Twitter.