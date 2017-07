Tunisie: Programmes d'animation d'été - Des indicateurs au vert

Dans une déclaration à La Presse, Madame Faten Kallel, secrétaire d'Etat à la Jeunesse et aux Sports, a fait part des ambitions du ministère quant à la promotion de la citoyenneté chez les jeunes.

« Nous sommes ici pour vous présenter la stratégie du tourisme des jeunes qui fait partie intégrante de la planification stratégique du ministère. Le tourisme des jeunes contribue au développement personnel, à la socialisation, au renforcement de l'esprit d'appartenance. Nous disposons de 68 centres d'hébergement répartis sur toute la Tunisie. Il y a des animations d'été avec trois composantes dont la première a trait à l'hébergement des jeunes dans le cadre de colonies sur la citoyenneté, le réseau alternatif et tous les programmes à la disposition des jeunes. Plus de 8.000 jeunes vont en bénéficier. Il y a aussi un programme d'animation des plages et d'excursions. Ils viendront des zones frontalières, des quartiers défavorisés. Ils viendront découvrir les plages avec un programme complet de sensibilisation et d'information afin que les régions soient mieux outillées, informées et socialisées».

Notre interlocutrice rappelle que les bénéficiaires des programmes d'animation d'été ont augmenté en 2017 de 50% par rapport à 2015, passant de 45.326 individus en 2015 à 71.430 en 2016 et à plus de 108.872 en 2017, ce qui dénote les efforts du gouvernement et de l'engouement grandissant auprès des jeunes attirés par des vacances au soleil. On recense 24.486 jeunes provenant des zones frontalières, 13.423 des zones intérieures, soit 36% du territoire national, et 70.963 des autres zones. Elle termine en insistant sur l'impact que peut avoir un programme de qualité et sur lequel le ministère se penchera davantage afin de niveler vers le haut le tourisme des jeunes.

Le tourisme des jeunes inclut à la fois les excursions à l'intérieur et à l'extérieur du territoire, les services de soutien à la vie des sociétés de jeunes concernant 24 unités de tourisme des jeunes pour les gouvernorats de la république. Il revêt aussi trois composantes allant du tourisme de désert, de forêt-montagne et de plage, ce qui en fait un vaste réseau de bénéficiaires. L'évolution de ces derniers n'a pas manqué d'avoir un bon impact sur l'amélioration des résultats en 2017 par rapport à 2016.

Indicateurs et signaux positifs

Les sociétés de tourisme de jeunes se chiffrent à 64 unités dont 27 pour le tourisme forestier et montagnard, 7 pour le désert et 30 pour celles des plages. Les diagrammes présentés démontrent une évolution des nuitées des résidents, dans les bâtiments, sous les tentes, les Tunisiens et les étrangers tous en évolution de 10% à 15% entre 2016 et 2017. Un tableau de bord détaille les résultats d'activité en 2017 par rapport aux années 2015 et 2016. On constate la mise en œuvre de 45 programmes pour la jeunesse nationale en 2017 contre 18 en 2015 ou 24 en 2016, soit presque le double, traduisant une évolution de 87,5%.

Outre le communiqué de presse détaillant les résultats sous forme de tableaux et graphiques, les présents ont eu droit à un éventail de brochures sur les incitations fiscales et financières au profit des investisseurs privés dans les activités d'animation des jeunes, des sports et des loisirs.

Un numéro vert, le 80 10 19 47, pour répondre aux réclamations sur l'activité estivale sera effectivement disponible dès le 15 juillet.