Sénégal: Hivernage 2017 dans les campagnes mbouroises - Comme un paradis vert qui retrouve ses couleurs

L'hivernage 2017 a démarré en trombe avec beaucoup d'eau sur les toits et le sol. Au grand bonheur des paysans qui n'en attendaient pas plus pour mettre à terre leurs semences de mil, de niébé, de coton, de riz, d'arachide, de maïs, de bissap et autres gombos dont raffolent les familles pour leur recettes quotidiennes. Dans ce qui ressemble à un immense paradis vert qui prend forme, et à l'intérieur duquel émergent toutes les plantes et herbes consommables ou non, le paysan organise sa production avec ses espoirs mais encore ses doutes. La belle saison, en dépit de tout cela est bien là avec toute sa splendeur.

Sur la Petite côte l'heure est en ce début d'hivernage l'heure est à la réjouissance dans les paysanneries. Dans les espaces où il reste encore des terres disponibles, les semoirs et machines à labourer ont repris des activités tout comme le bétail ( bœufs, chevaux, ânes, moutons, chèvres) bien heureux de ne plus faire des kilomètres d'errance pour avoir de l'herbe et de l'eau. En ce mois de juillet hivernal, l'heure est ainsi au bonheur du pré avec tous les éléments qui font le charme d'une saison pluviale. Mais, ce bonheur d'une saison qui démarre aussi au moment où on ne l'attendait pas, est parsemé parfois d'embûches autant pour le monde paysan en proie à de nombreuses incertitudes liées à la pauvreté des villages, mais encore aux difficultés d'accéder convenablement à ces mêmes intrants pour faire une agriculture dite durable parce que plus humaine.

Cette année, l'Etat avec la complicité des conseils ruraux, a mis à la disposition des paysans ou ce qu'il en reste dans les campagnes, des moyens supplémentaires des semoirs nouveaux, mais encore des semences certifiées pour le maïs, l'arachide, le niébé etc. Encouragé nul doute par l'immense travail qui a été fait l'année dernière malgré une saison des pluies assez particulière au plan de la pluviométrie et de la régularité des pluies, l'Etat a voulu appuyer l'effort des paysanneries pour aller dans le sens demandé par les organisations, les associations et les groupements de producteurs.

La Foire internationale des ressources agricoles et animales (Fiara), est aussi passée par là démontrant pour ceux qui ont eu la chance de s'y rendre qu'il existe bel et bien des efforts louables en matière de productions agricoles au niveau du pays et un peu partout à l'intérieur. Du riz pluvial présenté à gogo lors de la Fiara aux différentes variétés de mil, de maïs, les paysanneries à l'occasion de cet évènement annuel, ont démontré de vastes propensions à faire des performances plus adaptées parce que plus affinées.

Sur la petite côte, de nouveaux semoirs ont été ainsi proposés aux villages autour de Mbour, Sandiara, Mboulème, Thiadiaye, et encore Sessène, Nguèniène jusqu'à Joal selon une liste de groupements et d'associations identifiées et inscrits sur une liste. Allez savoir qui a fait cette identification et s'il n'y aura pas de parti pris et de gens choisies sans aucun critère ; ce qui ne devrait pas manquer d'arriver.

Pour renforcer ou remplacer l'outillage paysan qui date souvent de la période de l'Oncad, l'Etat offre ses nouvelles machines pour renouveler le stock de machine qui a souvent fait son temps mais qui reste les seuls reflets d'une certaine modernité symbole d'une période d'opulence qui a fait son temps depuis la fin des années 1970. « Tous les ans, explique ce mécanicien spécialiste des machines agricoles, je répare des semoirs et des machines à houe qui datent des années 70 ou 80. J'ai même fait des adaptations en améliorant avec les nouvelles méthodes, les performances des machines à houe, en tenant compte de la charge pour que l'animal de trait (l'âne ou le cheval) puisse la tirer sans beaucoup souffrir. »

Sur le modèle de la houe française, la petite machine, vendue 24.000 frs n'est pas chère comme les nouveaux semoirs qui sont vendues et payées à la perception municipale, pour le prix de 72.300 Fcfa. L'hivernage est donc là dans les campagnes comme dans la ville, mais avec ses espoirs et ses doutes. Le monde paysan du coté de Gagnabougou et des villages environnants comme Warang, Sessène, Louli, est confronté à de périlleuses contraintes : l'exode des jeunes vers les villes et le manque de bras pour emblaver et occuper des grosses surfaces. Dans les champs, l'observation est simple, il n'y a que des enfants qui trainent des machines ; on a plus des gens d'expérience d'un certain âge. Certains vaincus par la maladie et les rhumatismes, d'autres par le diabète, l'hypertension et les problèmes de maternité ou d'ordre gynécologique, chez les femmes ne peuvent plus travailler sous le chaud soleil de juillet pour semer, labourer ou même ramasser les herbes déterrées par la machine à houe. Les temps sont durs.

DES ATTENTES, DE L'ESPOIR, DES DOUTES... Une saison pleine de promesses

Saliou Diallo est un vieux paysan de Mboulème ; le coupe-coupe et un petit sac en bandoulière, le voilà qui erre dans la brousse déforestée à la recherche d'une petite branche de detarium pour armer son hilaire. « Depuis ce matin, je marche pour tomber sur un arbre d'où je peux tirer une petite branche pour armer mon hilaire, mais je n'ai encore rien trouvé. Dans ce village, nous n'avons plus d'espèces d'arbres utiles à part de la kad (l'acacia senegal), ou le baobab. Tous nos arbres ont été coupés par nous-mêmes. Et, puis dans le village, tous les jeunes ont fui la terre pour devenir de petits chauffeurs dépendant de personnes qui s'enrichissent au lieu de leur donner les moyens de bien vivre. Tous, ou la plupart, ajoute Saliou Diallo, conduisent de vieilles voitures, pour des résultats bien maigres au niveau de leur famille... »

Fatigué par la maladie et les handicaps liés à son âge, le vieux paysan est un nostalgique des années où à lui tout seul il semait, labourait, et récoltait ses champs de mil et d'arachide pas loin de son village. Aujourd'hui, fatigué par des vertiges, un manque de nourriture convenable, le vieil homme qu'il est devenu, ne peut plus faire tout cela ; il se contente de quelques pas dans la brousse le soleil déclinant, pour piocher quelques racines utiles à la santé des enfants et des femmes. En pleine brousse, sans véritable piste pour aller vers la ville, sans moyens pour survivre de manière assez convenable, il est à la merci du temps ; du temps de vie qui lui reste. Dure situation à vivre.

Saliou n'est pas le seul dans le cas. Ils sont des dizaines de femmes et d'hommes qui sont dans le lot à attendre reclus dans leur maison d'infortune. Vous avez dit pauvreté. Elle est là... Mais, l'espoir est dans la belle saison qui arrive. L'eau qui est la source de tout, est bien là et il pleut quasiment tous les jours avec une telle violence que tous les espoirs fous d'un bon hivernage sont là. Dans ce décor planté comme sur une pièce de théâtre, les acteurs ne pensent qu'à produire pour vendre et se nourrir. Et, face à tant d'espoirs, le bonheur retrouvé des uns et des autres, n'a pas de limite. Pour cela, ni la chèreté du prix des semences de l'arachide (entre 700 et 800 le kilo), ni leur mauvaise qualité pour certains, au vu de l'âge avancé de certaines variétés offertes, ne semblent être un obstacle. Tous ont le regard fixé sur un horizon, le ciel. L'espoir d'une vie meilleure n'a pas de prix.

Avec de maigres moyens, le paysan qui veut entrer dans l'histoire, regarde d'un œil envieux les rares détenteurs de grosses houes mécaniques tractées à par un moteur diesel spécialement conçu pour le labour qui trace le sol avec tant de facilité du côté de Gagna ou de Thiadiaye. La preuve que le monde change et qu'il est possible d'entamer une nouvelle rupture. Les temps changent dans ces villages aussi ; avec tous ces petits investisseurs qui, ravis de pouvoir disposer de terres arables, de vergers et de champs d'une certaine surface, promettent de traiter et de mettre en valeur pour la présente saison, des dizaines d'hectares en produits en tout genre ; comme ce promoteur qui a promis de mettre en terre quelque 17 hectares de maïs. Devant le distributeur de semences, cet homme n'a qu'une obsession, faire plus et mieux en termes de production. Et il se donnera les moyens quoi qu'il arrive. L'hivernage 2017 s'il plaît au bon Dieu, est certainement bien trop beau déjà pour entretenir tous les rêves.