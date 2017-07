Tunisie: La saison de toutes les controverses ...

Et pour la première fois de l'histoire de la Coupe de Tunisie, des matches n'avaient pas été télévisés, car aucune chaîne n'en a acheté les droits TV. Pour l'éternité, la Coupe de Tunisie édition 2016/2017 aura des archives incomplètes. Sur le plan sportif, la saison dernière n'a pas dérogé à la règle : des révélations chez les jeunes, des joueurs-cadres qui ont tout fait, ratant leur saison et des entraîneurs qui ont réussi des défis incroyables avec peu de moyens.

Khatoui, la révélation

Il a quitté Ben Guerdane au bout d'une saison qui restera à jamais dans les annales du club du sud. Chokri Khatoui a quitté l'US Ben Guerdane par la grande porte. Il a disputé la phase du play-off, atteint la finale de la Coupe de Tunisie pour la première fois dans l'histoire du club et a qualifié l'équipe à la Coupe de la Confédération.

Chokri Khatoui, voilà un jeune entraîneur qui perce et à qui on promet une grande carrière. Ce n'est pas le cas de Tarak Thabet qui n'a pas réussi à maintenir l'ASM en Ligue 1, perdant lamentablement le match barrage contre le Club Olympique de Médenine. Côté joueurs, les révélations n'ont pas manqué cette année. Nous retiendrons en particulier deux joueurs de l'Espérance de Tunis, Bilel Mejri et Montassar Talbi, deux jeunes qui ont réussi à entrer dans les plans de Faouzi Benzarti. Ces deux joueurs ont eu le mérite de percer alors qu'ils évoluent dans un grand club et au sein d'un effectif très bien garni et où la concurrence bat son plein.

De plus, ce n'est jamais évident de décrocher sa place au soleil à l'EST, une équipe où la pression est au quotidien. L'autre révélation de la saison est venue de Bizerte, le jeune milieu offensif Maher Besseghaier, dont le talent n'a pas échappé aux recruteurs «sang et or» qui l'ont enrôlé pour les quatre ans à venir. Un bon investissement sportif à condition que le joueur sache s'acclimater à l'ambiance au sein d'un grand club de la trempe de l'Espérance.

Maher Besseghaier doit retenir la leçon de l'échec cuisant de deux joueurs qui l'ont précédé au Parc B, Mohamed Zaâbia et Mohamed Ali Moncer, deux joueurs confirmés mais qui, paradoxalement, ont lamentablement échoué dans leur expérience espérantiste.

Du côté du Club Africain, Ghazi Ayadi et Mannoubi Haddad ont constitué la révélation de la saison. Des joueurs prometteurs qui ont une bonne marge de progression devant eux, à condition qu'ils bénéficient d'un bon encadrement.

Pour terminer avec les joueurs, un joueur a confirmé, la saison dernière, aussi bien dans son club qu'en sélection nationale. Il s'agit du buteur du championnat, Taha Yassine Khénissi, un joueur qui sait où il va, car il vise très loin.

Contestés en Tunisie, convoités ailleurs

S'il y a des acteurs sportifs qui sont chaque semaine contestés, voire même au centre de la polémique, ce sont les arbitres tunisiens. Le paradoxe, c'est que ces mêmes arbitres qui sont contestés en Tunisie, sont convoités ailleurs. Nous citerons un en particulier, Sadok Selmi. Malheureusement, le corps arbitral n'a pas gagné en légitimité au niveau national, même si nos arbitres continuent à officier à l'échelle continentale.

Les arbitres font partie des acteurs sportifs qui ont déçu la saison dernière qui a connu des hauts et des bas. Le point noir de l'exercice écoulé restera la violence qui a atteint un seuil inquiétant.