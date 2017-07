Tunisie: «Diversité culturelle, valeurs partagées»

Le projet avait démarré en décembre 2016 à l'initiative de l'Association dynamique culturelle et financé par la Fondation Anna Lindh et des associations de Bulgarie, Chypre et Turquie.

Organisée en partenariat avec le Commissariat régional à l'éducation, le Centre de défense et d'insertion sociale et l'Union d'aide aux insuffisants mentaux à Sidi Bouzid, la manifestation a permis d'organiser 25 ateliers éducatifs à raison de 5 séances dans chaque établissement éducatif.

Ce programme a pour objectif d'ancrer les principes de la coexistence pacifique et de la diversité culturelle et de favoriser la compréhension entre les jeunes de la région méditerranéenne ainsi que le respect des spécificités culturelles, a indiqué le coordinateur du programme Mohamed Salah Abidi.

